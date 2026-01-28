元でんぱ組.incのメンバーで、現在は1児の母として活動する最上もが（36）が、1月27日放送のABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演。自身がシングルマザーという道を選んだ経緯について、当時のパートナーとのあまりに切ないやり取りを赤裸々に明かした。

番組では、マレーシアで複数の妻と暮らす男性のVTRが紹介されたが、スタジオで「シングルマザーになった経緯」を問われた最上は、「シンプルに振られただけです」と淡々と語り始めた。

最上によれば、当時のパートナーとは「ずっと子どもが欲しくて、子どもができたら結婚しよう」と将来の約束を交わしていたという。しかし、いざ新しい命を授かったことを報告すると、相手の態度は一変。「実際できたら『やっぱ無理かも』みたいな」と、土壇場で結婚を拒絶されたことを激白した。

予期せぬ裏切りに、当時の最上は精神的に追い詰められた。「その時は、ホルモンバランスの乱れもあってめちゃくちゃ病みまして」と振り返り、一時は深い闇の中にいたという。

そんな絶望の淵にいた彼女を救ったのは、母親の存在だった。最上が電話で「シングルマザーになるかも」と打ち明けると、母は「協力するから頑張る？ 大丈夫だよ」と優しく背中を押してくれたという。この一言がきっかけで、最上は一人で子供を育てる決意を固めることができたそうだ。