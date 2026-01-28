米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、半年を切った。

けが人が続出していた日本代表のセンターバック（ＣＢ）は、伊藤と高井が実戦復帰。１年以上試合出場がない冨安も、新天地でベンチ入りした。新戦力も台頭し、競争は激しさを増している。

ホッヘンハイム ＤＦ町田浩樹

大ケガからの復活を目指すＤＦ町田浩樹が読売新聞のインタビューに応じ、現状やＷ杯への意欲を語った。（聞き手・星聡）

昨夏、念願だった５大リーグの独ブンデスリーガ１部・ホッフェンハイムに移籍し、８月２３日の開幕戦に先発。だが前半に相手と接触し、左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂した。

「気合も入っていたので、『このタイミングか……』という思いだった。ケガをした瞬間は、Ｗ杯までの期間を数えた。数か月遅かったら復帰が間に合わなかったから、今はこのタイミングで良かったと思っている」

昨年９月に日本で手術。リハビリも国内で進めている。

「安心してリハビリができて、一番早く復帰できる方法を模索した。今はランニングをしたり、ボールを蹴り始めたりしている。他の箇所に違和感や痛みが出ることもあるが、大体スケジュール通り。４月に復帰して何試合か出て、Ｗ杯メンバーに選ばれたい」

逃げ切りたい時に必要な選手に

ピアノを弾いたり、新しい呼吸法を取り入れたり、リハビリにも工夫を凝らす。

「３年くらい前に始めたピアノは、細部の動きを正確に行うという点でスポーツと同じ。指も足も脳と連動している。左右で違う動きをするから難しくてすごく脳が疲れる。妻が音大出身なので、『間違えているよ』と言われながら、楽しんで弾いている。ケガをする前よりも高いパフォーマンスに戻すことしか考えていない」

前回Ｗ杯は、元チームメートの三笘らを画面越しで応援した。

「当時はフル代表に呼ばれたことがなくて、Ｗ杯は夢、憧れの舞台だった。ただ同世代の（三笘）薫や（田中）碧（リーズ）が活躍して、悔しさもあった。Ｗ杯への距離は近づいたり遠ざかったりしているけど、一喜一憂はしていない。今元気だったら、ケガが怖くてびくびくしていたと思う。追い詰められて、『何くそ』と思いながらぎりぎりつかめるかどうかという方が、自分には合っている気がする」

故障前は日本代表の主力として活躍し、Ｗ杯もレギュラーで出場するイメージを抱いていた。だが今は考えに少し変化がある。

「（２年前の）アジア杯は１点を守らなければいけない場面で、僕への信頼が足りなくて出番がないまま負けてしまった。でもケガをする前の自分だったら、使ってもらえていたと思う。Ｗ杯は決勝まで８試合に増え、より１１人だけでは勝てない大会になる。全試合先発したい気持ちは変わらないが、逃げ切りたい時に必要とされる選手になっていたい」

まちだ・こうき Ｊ１鹿島の下部組織から２０１６年にトップチーム昇格。左利きの長身ＤＦとして頭角を現し、２２年１月にサンジロワーズ（ベルギー）に、２５年夏にホッフェンハイム（独）に移籍した。１０歳代から世代別代表に選ばれ、２１年東京五輪に出場。２３年９月のトルコ戦でフル代表デビューを果たした。身長１メートル９０。