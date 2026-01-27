タレントのさとう珠緒（53）が、過去に「第3夫人」としての誘いを受けていたという衝撃の事実を告白。その生々しい口説き文句に、スタジオのMC陣が騒然となった。

【映像】"一夫多妻"2人の妻と暮らす37歳日本人男性（顔出しあり）

1月27日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』では「一夫多妻」の家族を紹介。規格外な恋愛・結婚観が浮き彫りとなった。

番組では、マレーシア・ジョホールバルの豪邸で、2人の妻と4人の子供と暮らす日本人投資家・たかさん（37）の「一夫多妻生活」に密着。VTR後、スタジオで「二股をされた経験などは？」と振られたさとうは、さらりと「私実は、第3夫人にならないかって言われたことがあって」と爆弾発言を投下した。

この告白に、スタジオからは「ええーー！！」「2じゃなくて3！？」と驚愕の悲鳴が上がった。さらに、その誘いを受けたのは「去年」という、ごく最近の出来事であることも明かされた。

さとうによると、その男性にはすでに「内縁の妻である外国人の女性」と「京都に住む別の女性」の2人がおり、それぞれに子供もいたという。

男性は、「財産で揉めるのが嫌だから籍は入れていないんだけど、どう？ 3番目に」と提案。さらに「マンションを買ってあげるから」と、具体的な条件を提示して口説いてきたという。あまりにもVTRの投資家・たかさんと重なるような「資産家の論理」に、さらば青春の光・森田哲矢は「それ、たか（VTRの男性）でしょ！」と猛ツッコミ。さとうは苦笑いしつつも、実在する「多妻勧誘」の実態を赤裸々に語った。