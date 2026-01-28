トランプ大統領「ドルの価値は素晴らしい」　円高ドル安水準を歓迎する意向　NY市場では1ドル＝152円台まで値上がり

アメリカのトランプ大統領は27日2カ月半ぶりの円高ドル安水準となっていることについて「ドルの価値は素晴らしい」と述べ、歓迎する意向を示しました。

トランプ大統領：（現在のドル価値について下がりすぎていると考えるか？）

ドルの価値は素晴らしいと思う。我々のビジネスを見ればわかる。

トランプ大統領は記者団に対し2カ月半ぶりの円高ドル安水準となっていることについて「ドルの価値は素晴らしい。ビジネスは好調だ」と語り、円高とドル安の進行を歓迎する意向を示しました

トランプ氏はさらに、為替をめぐり「中国や日本とは、かつて激しくやり合っていた。彼らは常に円を切り下げたがっていたが我々は不公平だと言ってきた」と述べ、従来の主張を繰り返しました。

円相場は23日に一時1ドル159円台をつけていましたが、日米の当局が為替介入の準備段階として金融機関に相場を確認する「レートチェック」を実施したとの見方が伝わったことで、円高が進み、27日のニューヨーク外国為替市場では1ドル＝152円台まで値上がりしています。