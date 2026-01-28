窓辺で日向ぼっこする柴犬と子猫。やんちゃな子猫はお姉ちゃんわんこが大好きなようで…！？尊すぎる2匹の後ろ姿は話題を呼び、投稿は13万回再生を突破。「こんなに仲良くなれるんだ」「ほのぼの♡」「ずっと見ていたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：窓辺で日向ぼっこする犬と子猫→後ろ姿を見ていたら…尊すぎる『2匹の光景』】

2匹並んで日向ぼっこ

Instagramアカウント「shibanzu.915」に投稿されたのは、柴犬「あんず」ちゃんと子猫の「ゆず」くんのお姿。野良猫だったゆずくんを迎え入れたものの、あんずちゃんとの相性は大丈夫か…飼い主さんはそう心配したといいます。

最初こそ怖さからシャーッと威嚇することもあったゆずくんですが、日に日にあんずお姉ちゃんのことが大好きに。この日も、窓辺に差し込むあたたかい日差しの中、仲良く並んで日向ぼっこをしていたそう。

あんずちゃんにぴったりくっつくゆずくんは『ここが一番落ち着く場所です』と言わんばかり。2匹の後ろ姿だけを見るだけでぽかぽかしてきそうなほど、あたたかな光景だったそうです。

お姉ちゃん大好き！ギュッ♡

穏やかな時間が流れる中、突然ゆずくんがあんずちゃんの背中にギュッと抱きついたとか。『お姉ちゃん大好き♡』とあふれる気持ちを抑えきれなかったのでしょうか…反則級の可愛さには思わず声が出てしまいます。

あんずちゃんもこれが普段の日常とばかりに、優しく受け入れます。これ以上ないほど安心しきったゆずくん、つい数か月前まで威嚇していたなんて信じられません。

お日様と同じくらいあたたかく、尊すぎる2匹には飼い主さんも頬が緩んでしまったことでしょう。

仲良しさんな2匹の姿には「これは癒されますね」「あんず姉さん優しい」「幸せすぎる」といった絶賛のコメントが寄せられています。

天使…！？同じポーズで眠る2匹

『天使かな…！？』そう見間違えてしまうような2匹の寝姿が別投稿に紹介されています。お布団の上に横たわり同じポーズで眠るあんずちゃんとゆずくん。

これだけでも可愛いが過ぎる光景ですが、さらなる悶絶ポイントはゆずくんがあんずちゃんの腕枕で眠っていること…！『私も混ぜてほしい』そう呟く飼い主さんの気持ちがよく分かります。

あんずちゃんとゆずくん、犬と猫がこれほど仲良くなれるとは驚きです。これからの2匹から目が離せませんね。

Instagramアカウント「shibanzu.915」には、あんずちゃんとゆずくんの微笑ましい日々が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibanzu.915」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております