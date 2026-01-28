柴犬さんのために『カリカリが出てくるおもちゃ』をプレゼントした飼い主さん。カリカリの出し方を説明した結果…まるでコントのような結末が話題になっているのです。

思わずクスッと笑えるおもしろ可愛い光景は記事執筆時点で213万回を超えて表示されており、7.8万件のいいねが寄せられました。

【動画：犬のために『ご飯が出てくるおもちゃ』を購入→使い方を教えた結果…愛おしすぎる『勘違い』】

柴犬のために『ご飯が出てくるおもちゃ』を購入

Xアカウント『@bankinmatu』に投稿されたのは、柴犬「まつ」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはまつちゃんがお腹が空いてしまった時に、自分でカリカリを食べられるように…と、プレゼントを準備されたのだそう。

使い方を教えた結果…まるでコントのような結末に爆笑

くるんと回すと中に入ったご飯やおやつが出てくる知育おもちゃで、さっそくカリカリを入れてまつちゃんに使い方を教えることにしたのだといいます。

中にカリカリが入っていることや、押す場所を実践しながら説明したという飼い主さん。真剣にその様子を聞いていたまつちゃんが、とうとうおててを差し出したと思った次の瞬間…。

まつちゃんが、可愛いおててをポンと置いたのは、まさかの飼い主さんの手の上。『違う、そうじゃない』『そこじゃない』と、思わず吹き出してしまったという飼い主さんたち。

すると、まつちゃんは『なんで笑ってるの？』『笑ってないで、取って…』と言わんばかりの表情を浮かべたのだそう。

飼い主さんに『ちょうだい』をすれば、ご飯やおやつが出てくるという考え自体は不正解ではないですが、それでは意味がありません！思わずクスッと笑えるまつちゃんの行動は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「開けてくれって言ってるｗ」「自分で食べてほしくて買ったのに笑」「あるあるすぎるｗ」「押す場所違うの可愛すぎる」「理解力凄い！何処を押したら出て来るか、知ってる！」「正解ではある」「賢い！正解！」などのコメントが寄せられています。

ガソリンスタンドの店長を務める白柴さん

まつちゃんは、月曜日から金曜日まではガソリンスタンドの店長、そして日曜日は師匠として活躍されている白柴さん。接客をしたり、おすすめのジュースを教えてあげたり、お昼寝をしたり…と、忙しい日々を過ごされているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすまつちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bankinmatu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。