紗栄子、“本当いい男”15歳次男の人柄の良さを明かす「あれはモテると思う」

1月26日、紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、現在、イギリスに留学している次男の人柄について語った。

動画内で、“息子たちのメディア露出に対してどう思っているか？”と聞かれた紗栄子は、次男は現時点で、芸能活動にはあまり興味を示していないと明かした。

その後、次男からサプライズで誕生日の手紙とプレゼントをもらった際のエピソードを披露すると、「私もう号泣」「（将来）何したいってまだ決まってないみたいだけど、何になってもあれは上手く行くと思う」とコメント。

続けて、「本当にナイスガイだし、困ってるって思う人を助けるみたいな感じでナチュラルに動く子だから。あれはモテると思う」「（次男と）付き合った女の子は本当に幸せだと思うよ」「“本当いい男だな”って思うもん。出来た子なのよ」と、次男の人柄の良さに感心していた。

さらに、「なんか、ビジュアルとかはなんでもいいのよ別に。生き方というか、心がかっこいい。本当に」と語っていた。