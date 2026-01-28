顔がぼやける原因は眉にアリ！ヘアメイクが教える40代の眉リカバリーテク

ヘアメイクの森田玲子です。40代になると、ぱっと見は大きなちがいがなくても「若い頃より顔がぼやけてる…！」と、感じる瞬間が増えますよね。その理由のひとつが、顔の印象を大きく変える眉。眉も毛質や位置などが年齢とともに変化するので、年齢と共にメイクも変えないと残念見えしてしまうんです。今回は、40代向けの眉毛のリカバリーテクをご紹介します。

眉毛も老化する…顔がぼやける原因

眉毛も髪の毛と同様に老化するもの。年齢を重ねると、以下のような変化が起きます。

・眉毛の量が減り、薄くなる

・眉毛1本1本が細くなる

・伸びるスピードがまばらになり、長さが乱れる

・眉上の筋肉が発達し、片側だけあがるなど左右差がでる

・眉がたるみ、下がり眉になる

徐々に眉毛の存在感が薄くなり、顔のたるみやコケも相まって顔全体がぼんやりした印象になってしまうんです。

40代の眉メイク！顔を引き締めるポイント4つ

若い頃よりもメイクが薄くなり、眉メイクの重要性を感じる人も多い40代。40代に多い悩みを解決する、眉メイクのポイントをご紹介します。

どんな眉毛でも眉尻の締めに注意

ナチュラルな眉メイクを目指してふわふわと無造作に描いた眉毛。一歩間違えると、「ただ、なんとなく描いただけの眉」に見えてしまうことも！

たるみやコケを感じ始める40代にとって、眉メイクがぼやけていると輪郭までぼやけて見えがち。眉尻を引き締めて、顔の印象もキュッとリフトアップを。

眉尻を描くときは、とにかく細いアイブロウペンシルで。硬めの芯を選ぶと上手に仕上がります。

アイブロウパウダーで描くときは、ハッキリ描ける硬めのブラシを。アイラインをぼかすような細くて密度の高い毛質のものを選ぶと、プロ級の眉尻が完成します。

濃く・太く描きすぎるとまぶたが重く見える

眉が薄くなってきたからと、眉を濃く・太く描きすぎてしまうのは危険！目の上に重たすぎる眉毛がくると、まぶたまで重たい印象に。まぶたのフレームがぼやけてしまうんです。

特に、まぶたのカーブのてっぺんである、瞳の上は太すぎないように注意します。瞳の奥行き感が薄れてしまうからです。眉を描いたらスクリューブラシでぼかし、なじませましょう。

目と眉の距離が離れるのをカバーするアンダーライン

まぶたがたるみ、眉の筋肉が発達しすぎると、目と眉の距離が離れて間延びした顔になることがあります。これをカバーするのが、眉下のアンダーライン。ここを美しく描くことで、眉と目の距離が縮み、顔が長く見えるのをカバーできます。

黒目の内側から、眉尻の下のラインを描きます。これをガイドにして、眉全体に色をのせていきます。眉尻を描くときは、自分の目の形と平行になるように描くと、横顔も美しく見えます。

ハリ・コシをアップさせるクリアマスカラ

眉毛が下がってきた人や、生えぐせで下がり眉の人は、仕上げにクリアマスカラを塗るのがおすすめ。眉の毛が立ち上がると、ハリ・ツヤがアップするだけでなく、立体感が生まれます。すると、横顔まで立体的に。

セザンヌ／耐久カールマスカラ 00クリア

軽くてバリバリしないクリアマスカラ。カール力があるので、眉毛をふさっと立ち上げるのに最適。コームタイプなので、眉毛1本1本に均一に塗れます。

今回は、40代におすすめの眉メイクのポイント4つをご紹介しました。顔が間延びして、余白が増え、ぼんやり見えてくる…そんな悩みを眉メイクで解決しましょう。