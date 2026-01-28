「この季節いつもストレスだった…」メガネユーザー大歓喜の100均優秀グッズ

特にこの季節はメガネがすぐくもってストレスを感じることが多々。視界が遮られることほど不快なものはありませんよね。そんなメガネユーザーも大喜びの優秀クリーナーをダイソーで発見しました！メガネのお手入れと同時に、くもり止め効果も発揮する速乾タイプのクリーナー。外出先で気になった時にすぐ使えて便利ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：メガネクリーナー（くもり止め付）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10cm×10cm

入り数：12枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480906850

メガネユーザーに朗報♡ダイソーにくもり止め付きのメガネクリーナーが登場！

特にこの季節は、メガネが一気にくもって前が見えにくくなることがあります。室内外の温度差や、温かい飲み物の湯気でもレンズが白くなってしまい、こまめに拭くのが地味にストレスでした。

普通のメガネ拭きではくもりまでは防げず、何かいいものはないかなとダイソーを見ていたときに手に取ったのが、くもり止め効果も期待できるこちらの『メガネクリーナー（くもり止め付）』です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、メガネグッズ売り場に置かれていました。

個包装になっているので、バッグやポーチに入れて持ち歩きやすいのが特徴です。

12枚入りで110円（税込）という手に取りやすさも魅力でした。

シートはウェットタイプですが、水分が多すぎず、触るとほどよい湿り気があります。指で持ったときもベタつかず、レンズに密着しやすそうな印象でした。

速乾タイプとのことで、拭いたあとにレンズがいつまでも濡れている感じがない点も使いやすそうだと思いました。

目の細かい不織布のような素材です。

サイズは約10cm×10cm。メガネ全体を拭きやすい大きさです。

サッと拭き取るだけでメガネがきれいに！くもり止め効果もバッチリ◎

汚れが気になっていたメガネを、こちらのクリーナーでお手入れしてみました。

実際に汚れていたメガネをサッと拭いてみると、指紋や皮脂汚れがすぐに落ち、レンズはかなりきれいな状態に！

繊維残りもなく、拭き終わったあとはすぐに乾きました。

ただし、速乾タイプのためかアルコールが含まれており、よく見ると若干の拭き跡は残ります。拭き跡を気にして意図的にくもらせようとすると少し目立つ場面はありますが、普段の生活で使う分には特に気になりません。

くもり止め効果も試してみました。熱々のコーヒーを入れたカップの上にメガネをかざすと、クリーナーを使っていないレンズは一瞬で真っ白に。

一方、拭いておいたレンズは、湯気に当て続けてもほとんどくもらず、視界はクリアなままでした。これはすごい！

自宅で使うのはもちろん、個包装でかさばらないため、外出先にも気軽に持っていけるのが助かります。メガネの汚れ落としとくもり対策を一度に済ませたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。