シティのウェアの下にユナイテッドのシャツを忍ばせていた過去も ルーニーを崇拝するチェルシーMFの「マンチェスター帰還」に現実味
チェルシーに所属するコール・パーマーが、ロンドンでの生活に馴染めずマンチェスターへの帰還を望んでいるという衝撃的な報道が波紋を広げている。『THE Sun』によれば、マンチェスター・シティのアカデミー出身である同選手は、実は熱烈なマンチェスター・ユナイテッドのサポーターだという。幼少期からウェイン・ルーニー氏を英雄視しており、シティ在籍時には水色のトレーニングウェアの下にユナイテッドのシャツを忍ばせて着用していたという、驚きのエピソードも明かされた。
もっとも、現実的なハードルは極めて高い。パーマーは2033年までの超長期契約を結んでおり、獲得には天文学的な移籍金が必要になるとみられる。ただし、かつてシティのアカデミー責任者として同選手を指導したジェイソン・ウィルコックス氏が、現在ユナイテッドのフットボール部門を統括している点は、移籍実現を後押しする要素になり得ると同紙は伝える。憧れのクラブでプレイするという夢が、何よりの原動力になる可能性も否定できない。
赤いシャツを身にまとい、ルーニー氏のように歴史に名を刻む。そんな未来を思い描くユナイテッドファンも少なくないはずだ。巨額の資金が動く可能性を秘めたロマン溢れる移籍話だけに、その行方から目が離せない。