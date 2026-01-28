他所で買う約半額じゃん！ポーチに入れとくと便利な100均シート
商品情報
商品名：衣類用シミ取りシート
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：100×150mm
内容量：10枚
販売ショップ：セリア
JANコード：4978446064619
これコスパが良すぎる！他所で買うよりお得なトラベルグッズをチェック
セリアをパトロールしていると、トラベルグッズ売り場で便利なアイテムを発見しました。その名も『衣類用シミ取りシート』お値段は10枚入りで￥110（税込）です。
衣類に付いたシミが落とせるウェットシートタイプのアイテム。個包装でかさばらず、携帯に便利な商品です。毎日のお出かけにはもちろん、旅行用のポーチや出張用のカバンなどにも気軽に入れておけるのが◎こういったグッズを他所で買おうと思うと倍くらいの価格になったりするので、コスパの良さはさすがセリアといったところです。
袋を開封すると、約100×150mmのシートが入っています。絞ると液が出てくるほど、ひたひたになっているのがGOODです。
リピ買い待ったなし！セリアの『衣類用シミ取りシート』
飛ばしたうどんの汁の跡が残っていたので、実際に使っていきます。
裏面にティッシュペーパーなどをあて、シミ部分に液を染み込ませます。そして、軽くシミ部分を叩いていきます。少し時間が経ってしまっていたので汚れが頑固でしたが、根気よくとトントンしているとだんだんとシミが薄くなっていきました。
2枚目を使ったあたりで、目を凝らさないとシミがわからない程度にまで落ちました。汚れが残っている場合は水洗いや洗濯、クリーニングが推奨されています。シミの種類や布地との相性、時間経過などによっては落ちにくいことがあるようですが、応急処置にしては十分なクオリティなので、リピ買い確定です♡
今回はセリアの『衣類用シミ取りシート』をご紹介しました。
水性、油性問わずシミ取りに使える便利グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。