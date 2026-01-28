POW¡¢¿·¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ëm-flo¡¦¡ùTaku Takahashi¤¬»²²Ã¡¡¥è¥Á¤Î¼«ºî¶Ê¤â¼ýÏ¿
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦POW¡Ê¥è¥Á¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥É¥ó¥è¥ó¡¢¥Û¥ó¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦28Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCOME TRUE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£m-flo¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ùTaku Takahashi¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛTrainee A½Ð¿È¡¦YORCH¤Ê¤É¡ªPOW¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë·×4²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤¿POW¤Î2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£Ä©Àï¤äÊÑ²½¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤ÎÌç½Ð¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤¹¤ë¡¢POW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊª¸ì¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCome True¡×¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿m-flo¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖCome Again¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢m-flo¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ùTaku Takahashi¤¬Ä¾ÀÜ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¿·¿ÍÎà¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥·¥ó¡¦¥ª¥ó¥æ¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê´¶À¤ÈPOWÆÈ¼«¤Î¿§¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡ÖJust Go¡×¤Ï¡¢Trainee A½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥è¥Á¤Î¼«ºî¶Ê¡£¥è¥Á¤Ë¤è¤ë3¶ÊÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Îý½¬Ãæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÉÑÈË¤Ë¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡Ê¥¯¥ì¥É¡¦¥Ø¥ä¥¸¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äü¤á¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à·è°Õ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡POW¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ä¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖImaginary Scenario¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢Åß¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢POW JAPAN OFFICIAL FANCLUB¡ÖPOWER JAPAN¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛTrainee A½Ð¿È¡¦YORCH¤Ê¤É¡ªPOW¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë·×4²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤¿POW¤Î2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¡£Ä©Àï¤äÊÑ²½¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤ÎÌç½Ð¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤¹¤ë¡¢POW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊª¸ì¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¡ÖJust Go¡×¤Ï¡¢Trainee A½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥è¥Á¤Î¼«ºî¶Ê¡£¥è¥Á¤Ë¤è¤ë3¶ÊÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Îý½¬Ãæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÉÑÈË¤Ë¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡Ê¥¯¥ì¥É¡¦¥Ø¥ä¥¸¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äü¤á¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à·è°Õ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡POW¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ä¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼±ÇÁü¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖImaginary Scenario¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢Åß¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢POW JAPAN OFFICIAL FANCLUB¡ÖPOWER JAPAN¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£