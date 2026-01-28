±ÑÀ¯ÉÜ¡¢¥Ñ¥Ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¡ÁýÀÇ°Æ¤ËÈ¿È¯³ÈÂç¤ÇÊý¿ËÅ¾´¹
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï27Æü¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬»ö¶ÈÍÑ»ñ»º¤Ë²Ý¤¹¡Ö»ö¶ÈÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆîÉô¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ö¤Ø¤ÎÀÁµá³Û¤ò4·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¡¢15¡ó°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î2Ç¯´Ö¤â¼Â¼ÁÅª¤ÊÀÇÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯11·îÈ¯É½¤ÎÍ½»»°Æ¤Ç»ö¶ÈÀÇ¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ìÈ¿È¯¤¬³ÈÂç¡£À¯ÉÜ¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¥Ñ¥Ö¤ÏÌó7Àé¸®¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤Ï¥Ñ¥Ö¤äÈË²Ú³¹¤¬³èµ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¸Ø¤ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤È¤·¤ÆÉéÃ´·Ú¸º¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¥Ñ¥Ö1¸®¤Ë¤Ä¤Ê¿¶Ñ1650¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó35Ëü±ß¡Ë¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¤Ê¤ë¡£