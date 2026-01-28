2児の母・西山茉希、コンソメで煮込んだ絶品“ベーコーンナーラ”披露「美味しそう〜」「真似してみよう」「お料理上手」
モデルで俳優の西山茉希（40）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りのパスタ料理を披露した。
【写真】「美味しそう〜」「お料理上手」西山茉希が披露した手作りの絶品“ベーコーンナーラ”
西山は「美味しいコンソメをゲット」と切り出し、「3人前に2スティック」と手際よく調理する様子を投稿。バターで炒めたベーコンとコーンに、スパイスで下味をつけ、生クリームやパスタの茹で汁、コンソメを加えてグツグツと煮込むレシピを紹介し、仕上げについては「パスタを合流させたら絡めて消火」「粉チーズ、全卵卵を入れて素早く和えたらできあがり」（原文ママ）と解説。2人の娘を持つ母として、手際よくも本格的な家庭料理の腕前をのぞかせた。
コメント欄には「美味しそう〜」「真似してみよう」「お料理上手で羨ましい」などの声が寄せられている。
