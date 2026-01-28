

斎藤工

斎藤工、松本優作監督

Netflix コンテンツ部門・佐藤善宏氏がが27日、都内で行われた『Next on Netflix 2026』に出席。「アイドルになりたい」と夢を抱く少年ケンジと一人の医師・和田との出会いを描く『This is I』について語り合った。

本作は、はるな愛「素晴らしき、この人生」（講談社）、和田耕治・深町公美子「ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語」（方丈社）を参考に、当時タブーとされていた性別適合手術の扉を開いた二人の心震わす実話。

主人公・アイ（望月春季）のモデルとなった、はるな愛の性別適合手術を担った医師・和田耕治を演じた斎藤工。オファーを受けた際の心境を問われた斎藤は「松本監督のファンでもあったので、監督とNetflixという座組み、そして和田先生の著書『ペニス・カッター』というタイトルのインパクトに当初は驚いた」と率直に語り、「Netflixという強固な母体があって、奥にしっかりとした社会的意味を持った作品。今生まれるべきプロジェクトであり、自分の人生においても、和田先生の思想や未来に向けた作品に関われることを誇らしく思った」と、参加への強い意義をにじませた。

本作の主演に大抜擢された期待の新人・望月春希についてのトークに及ぶと、オーディション時のメイキング映像が場内でも映し出された。斎藤は「これまでのNetflix作品からも生まれてきたライジングスター、まさにスター誕生、ですね。誰よりもまぶしくて、この人にしかできないという輝きがあった。宿る光があった。和田先生の人生がはるな愛さんによって変わったように、僕にとっても望月さんと対峙してお芝居をすることが人生のターニングポイントになったと思えるような瞬間があった」と、新人・望月の熱量と才能を絶賛した。