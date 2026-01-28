¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ºÙÌÚ¿ô»ÒÌò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÉÔ°Â¤â¡Ä´ÆÆÄ¤¬³Î¿®¤·¤¿µ´¤Î·ÁÁê¡Ö¶ËºÊ¤Î´ä²¼»ÖËã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ÂíËÜÃÒ¹Ô´ÆÆÄ¡¢Netflix ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¡¦²¬Ìî¿¿µª»Ò»á¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØNext on Netflix 2026¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤ò±é¤¸¤¿¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¡Ö»ä¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤âÀ³Ê¤â¼«Ê¬¤È¤Ï»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡ØºÙÌÚ¿ô»Ò¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤Þ¤Þ¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Í¦µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À¸Á°¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂíËÜ´ÆÆÄ¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò£²ÅÙÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬»£¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ìÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¡¢ºÇ½ª²ó¤Î½àÈ÷¹Æ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸µ¤Ø¸½¤ì¡¢¡Ø¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î·ÁÁê¤Ï¡Ø¶ËÆ»¤ÎºÊ¡Ù¤Î´ä²¼»ÖËã¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÌÜ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¤¿¤À¤³¤Î¿Í¤Ê¤éºÙÌÚ¿ô»Ò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¡ÖºÙÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢µÓËÜ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²º¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ë¾¯¤·»×¤¨¤Æ¡Ø¤É¤¦¤»¤³¤Î¿Í¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Í¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬É¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢50Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÇ¯·î¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö£±¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÂæËÜ¤À¤ÈËÜÅö¤Ïµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬º£¡¢¿ô»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬º£µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£