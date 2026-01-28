東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7011　高値0.7016　安値0.6902

0.7165　ハイブレイク
0.7090　抵抗2
0.7051　抵抗1
0.6976　ピボット
0.6937　支持1
0.6862　支持2
0.6823　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6046　高値0.6051　安値0.5955

0.6176　ハイブレイク
0.6113　抵抗2
0.6080　抵抗1
0.6017　ピボット
0.5984　支持1
0.5921　支持2
0.5888　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3576　高値1.3739　安値1.3559

1.3870　ハイブレイク
1.3805　抵抗2
1.3690　抵抗1
1.3625　ピボット
1.3510　支持1
1.3445　支持2
1.3330　ローブレイク