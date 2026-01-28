東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7011 高値0.7016 安値0.6902
0.7165 ハイブレイク
0.7090 抵抗2
0.7051 抵抗1
0.6976 ピボット
0.6937 支持1
0.6862 支持2
0.6823 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6046 高値0.6051 安値0.5955
0.6176 ハイブレイク
0.6113 抵抗2
0.6080 抵抗1
0.6017 ピボット
0.5984 支持1
0.5921 支持2
0.5888 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3576 高値1.3739 安値1.3559
1.3870 ハイブレイク
1.3805 抵抗2
1.3690 抵抗1
1.3625 ピボット
1.3510 支持1
1.3445 支持2
1.3330 ローブレイク
