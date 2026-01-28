ＮＹ金 時間外でも上昇 ドル安に政府閉鎖懸念、イラン緊張 ＮＹ金 時間外でも上昇 ドル安に政府閉鎖懸念、イラン緊張

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＮＹ金 時間外でも上昇 ドル安に政府閉鎖懸念、イラン緊張



東京時間08:22現在

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5213.60（+93.00 +1.82%）



NY金は時間外でも上昇。ドル安と政治不安、中東情勢などを受け安全資産の金需要が高まっている。



米民主党上院トップのシューマー院内総務は民主党は「圧倒的に団結」していると述べ、政府閉鎖につながろうとも歳出法案に反対する構えだ。また、一部共和党議員からも懸念の声が上がっている。ICEはミネソタ州から撤収すべき、移民問題への対処は地方当局が決定すべきと主張。



米空母と複数軍艦が中東に到着したことで米国とイランの緊張が高まっている。



トランプ米大統領はドル安を懸念していないとコメントしたほか、次期FRB議長の就任後に金利は大幅に下がると述べた。

外部サイト