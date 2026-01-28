２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４０８ドル安 保険関連株が売られる ２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４０８ドル安 保険関連株が売られる

２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４０８．９９ドル安の４万９００３．４１ドルと反落した。米国の高齢者向け公的医療保険制度「メディケア・パッケージ」について、政府による２０２７年の保険会社への支払いが実質的に据え置かれる方針が公表され、保険株が大幅安となり、ＮＹダウを押し下げた。一方、ハイテク株の一角が買われナスダックは上昇。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数は最高値を更新した。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が大幅安となり、ナイキ＜NKE＞、ボーイング＜BA＞が軟調に推移。オラクル＜ORCL＞やイーライ・リリー＜LLY＞が株価水準を切り下げ、ＣＶＳヘルス＜CVS＞とヒューマナ＜HUM＞が急落した。半面、コカ・コーラ＜KO＞がしっかり。ゼネラル・モーターズ＜GM＞やコーニング＜GLW＞、レッドワイヤー＜RDW＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は２１５．７４ポイント高の２万３８１７．０９と５日続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やエヌビディア＜NVDA＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が買われ、ブロードコム＜AVGO＞が堅調。マイクロン・テクノロジー＜MU＞とラム・リサーチ＜LRCX＞が値を飛ばした。半面、ルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が軟調。アジリシス＜AGYS＞やサンミナ＜SANM＞が下値を探った。



