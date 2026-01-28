２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．３９ドル（＋１．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０８２．６ドル（＋０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１０５５２．３セント（－９５５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２３．２５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１７．５８（＋２．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６２．３９ドル（＋１．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０８２．６ドル（＋０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１０５５２．３セント（－９５５．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２３．２５セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．５０セント（－１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１７．５８（＋２．４７）
出所：MINKABU PRESS