サッカー・英プレミアリーグ

海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのマンチェスター・シティは24日（日本時間25日）、ホームでウォルバーハンプトンに2-0で快勝した。リーグ戦で首位アーセナルを追う強豪クラブの試合を観戦に訪れていた日本の人気若手俳優にファンは熱視線を送っていた。

5万人以上を収容する巨大なエティハド・スタジアムをバックに笑顔を見せたのは、俳優の萩原利久。アーリング・ハーランドらスター選手が並ぶ看板を前に、金髪をなびかせながら、ユニホーム姿で両手を広げている。

映画「キングダム」シリーズやNHK朝ドラ「おむすび」などに出演し、数多くの主演作もある萩原は、マンチェスター・シティ公式の日本語版Xに登場。「週末のウルブス戦では萩原利久さんが応援にきてくれました 試合には勝利したし、いいことばかり」と紹介されると、ファンからも反応が相次いだ。

「ハギランド！？」

「萩原利久シティズンなんか さらに好きになったわ」

「利久くんが楽しそうで嬉しそうでこちらも幸せになる」

「公式公認でこちらでも大歓迎なの素晴らしい」

「推し活満喫できててこっちも嬉しい！」

「ご満悦の様子」

「現地でのゴーーール盛り上がったろうね」

「これはお仕事なのか？」

「まさかの公式様から！」

かねてから同クラブのファンを公言する26歳萩原の前で、2得点快勝したマンチェスター・シティ。首位アーセナルを勝ち点4差で追っている。



（THE ANSWER編集部）