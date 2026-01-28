女優でモデルの嵐莉菜が25日、自身のインスタグラムを更新し、富士山に「会い」に行ったことを報告した。



【写真】最強すぎる 絶景＋美人女優＝間違いなく破壊力抜群

「大好きな富士山の近くへ なんだかパワーがもらえて、定期的に会いたくなります。 この日はすっごく晴れていて、最高の富士山が見れました」との言葉通り、投稿された写真には天気に恵まれて雄大な山がくっきり。美しい景色が広がっている。



ピンクのマフラーを巻いて笑みを浮かべる嵐に、雪をたたえた日本一の山の組み合わせは最強というしかない。 「富士山は一日で、本当にたくさんの姿を見せてくれるので、いつ見てもすごく魅力的」と続けた。



山梨県富士吉田市の北口本宮冨士浅間神社にも立ち寄ったことを明かし、「せっかくなので金運みくじを引いたら、大金運！！ 今年初のみくじだったので、今年は良い年になりそう～」と喜びの言葉も。



インスタグラムには多くの写真を投稿。大木を挟んで嵐が左右にいるショットに加え、離れた前後に嵐が2人いるカットも。「Google pixelでも写真を撮っていて、一緒に撮るモードで自分2人と撮るのが、変わらずお気に入り笑」とつづった。



フォロワーからは「一枚の写真に二人いてびっくり！」「自分2人撮りとか可愛い過ぎ」「使いこなしてる」との声も。さらに「マフラーかわいい」「富士山も絶景で本当にパワーをもらえる～」「大和撫子と富士の山は最強

」とファンもパワーをもらっていた。



（よろず～ニュース編集部）