¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÍûÀ¯¸ü¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡¢28¡Ë¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤¬¹¥¼é¤ÎÃæ·ø¼ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
MLB¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ê¤ÉÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤¬³°Ìî¼ê¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¤È2Ç¯Áí³Û2050Ëü¥É¥ë¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡×¤È¤·¡Öºòµ¨MLBºÇ²¼°Ì·÷¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼éÈ÷¤Î¶¯²½¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë³°Ìî¼êÉôÌç¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×µé¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÃæ·ø¼ê¤À¡£2018Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡¢OAA¡ÊOuts Above Average¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤êÂ¿¤¯¼è¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¿ô¡ËÎßÀÑ¿ôÃÍ¤¬76¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£OAA¤È¤ÏÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÌî¼ê¤¬Æ±¤¸¾õ¶·¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊ¿¶Ñ¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤È³ºÅöÁª¼ê¤Î¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤¿¿ôÃÍ¡£¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÏÆ±¤¸´ü´Ö¡¢MLBÁ´ÂÎ³°Ìî¼ê¤Î¤¦¤ÁOAA¤¬°µÅÝÅª1°Ì¤À¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³³°Ìî¿Ø¤Î¥Á¡¼¥àOAA¤Ï¡Ý18¤Ç¡¢MLB30µåÃÄ¤Î¤¦¤ÁºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¼ê¤ÎÍûÀ¯¸ü¤¬¡Ý5¡¢º¸Íã¼ê¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥é¥â¥¹¤¬¡Ý9¤À¡£
°ìÊý¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÏºòÇ¯7¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£MLB¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡ÖÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÍûÀ¯¸ü¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼³°Ìî¼ê¡Êº¸Íã¼ê¤Þ¤¿¤Ï±¦Íã¼ê¡Ë¤Ë°Ü¤ê¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤¬Ãæ·ø¼ê¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
ÍûÀ¯¸ü¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤È6Ç¯¡¦1²¯1300Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï¸ª¤Î¤±¤¬¤ÇÁá´ü¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍûÀ¯¸ü¤ÏºÇ¶á¡¢µåÃÄ¤Î¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥ª¥Õµ¢´Ô¤Ë³°Ìî¤Î¼éÈ÷·±Îý¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î²ÃÀª¤ÏÍûÀ¯¸ü¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍûÀ¯¸ü¤ÏKBO¡Ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤âº¸Íã¼ê¤È±¦Íã¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î2024Ç¯¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÊáµå¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¸ª¤ò¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼³°Ìî¼ê¤Ë°Ü¤ì¤Ð¤±¤¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ê¡¢ÂÇ·â¤Ë¤â¤è¤ê°ìÁØ½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢¹¶·â¤Ç¤âÂÇÎ¨2³ä7Ê¬7ÎÒ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë 0¡¥796¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MLB¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¾å°Ì15¡ó¤ËÆþ¤ë¤Û¤ÉÂ¤âÂ®¤¤¡£