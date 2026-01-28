1月27日までに、おばたのお兄さんがアメーバオフィシャルブログを更新。家族らと屋内型コミュニケーションパーク『サンリオピューロランド』を訪れたとして、記念ショットなどを多数公開し、反響を呼んでいる。

【写真】寝そべりながら撮影した息子との仲良し父子SHOTも公開

25日、おばたのお兄さんは、「妻と息子、初めてのピューロランドで即退場！」と題してブログを更新すると、家族と友人家族でピューロランドを訪れたことを報告。また、「ピューロランドは数年前にお仕事で行かせて頂いて、それ以来。」と自身にとっては久しぶりの来園だったことを明かした。

さらに、「ちなみに、30年以上前、これは僕が5.6歳かな？ ピューロランドに来ています！」「時代を感じる写真！笑」と綴り、幼少期に訪れた際の写真も公開しつつ、思い出を振り返った。

一方、妻である山崎夕貴アナウンサーと2歳の息子にとっては今回が初めてのピューロランドだったとして、「薄々感じてはいたんだけど、息子は薄暗いところが苦手で、さらには人混みも好きじゃない。」「これらが重なって、今回はあんまりお気に召さなかったみたいです！笑」「すーぐ外に出る息子。笑」と、まさかの“即退場”となったことを報告した。

それでも、色鮮やかな装飾の前でキャラクターと記念撮影する家族ショットや、屋外で撮影された家族写真、キャラクターのオブジェと並んだ息子の姿などと共に、「初めてお友達と車でお出かけして、車中はとっても楽しんでいました」と、別の場面では笑顔が見られたことも報告し、「またどっか行こうね」と、次のお出かけへの思いも綴っていた。

また、妻が夜遅くまで仕事の日は、自身が保育園へ迎えに行き、寝るまで息子と2人きりで過ごすことも明かすと、「スーパーウルトラ保育園のおかげでなんとか共働きが出来ています」と育児と仕事を両立する日常について触れつつ、満面の笑みを見せる息子と寝そべりながら撮った父子ショットと共に、ブログを締めくくった。

おばたのお兄さんと山崎アナは、2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。

※山崎の「崎」は立つ崎