冬に行きたい「大分県の穴場秘境」ランキング！ 2位「深耶馬渓」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る空気の中、騒がしい日常から離れた秘境で、心の中をまっさらにして自分自身を見つめ直してみませんか。今回は透明感あふれる景色の中にも気品が漂う、冬におすすめのスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「大分県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「耶馬渓はよく行くのですが、圧倒的な断崖はすばらしく、古民家カフェや温泉もあり1日観光できるから」（20代女性／福岡県）、「冬の岩峰と澄んだ空気が生む景観は力強く、春の新緑や紅葉期とは異なる魅力があるから」（60代男性／神奈川県）、「岩肌と渓谷の景色が迫力があり、冬の静かな時期にじっくり眺めてみたいと感じました。紅葉とは違った落ち着いた雰囲気を味わえそうな点が魅力です」（30代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「変わった形の傾斜をみてみたいから」（30代女性／東京都）、「日本一美しいダムと言われているため、冬化粧してるところもみたいため」（40代女性／福岡県）、「水が流れていない期間だからこそ見られるダムそのもののデザインなどを楽しめるから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：深耶馬渓／53票2位にランクインしたのは、「深耶馬渓」。一目八景に代表される奇岩の景勝地で、冬は切り立った岩肌が雪化粧をまとい、水墨画のような静謐な美しさを見せます。りんとした空気の中で眺める渓谷美は格別です。
1位：白水ため池（通称：白水ダム）／54票1位に輝いたのは、竹田市にある「白水ため池（通称：白水ダム）」でした。日本一美しいダムとも称され、滑らかな曲線と階段状の石積みが特徴です。現在は冬期に保全工事が行われており、水が流れていない「石造りの造形美」をじっくり鑑賞できる貴重な期間となっています。
