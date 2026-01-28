「ビジュブッ刺さり」磯村勇斗、韓国スターとのイケメン2ショット！ 「もう無くなってしまうのかとも」
俳優の磯村勇斗さんは1月27日、自身のInstagramを更新。2PMのオク・テギョンさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】磯村勇斗＆2PM・テギョンのイケメンツーショット
ファンからは「ずっと待ってたよ！」「ついに！ついに」や「磯様〜！」「このツーショ眼福すぎ」「ビジュブッ刺さり」と歓喜の声が寄せられました。中には「ほんと、待ちました。もう無くなってしまうのかとも思いましたよ 発表されて良かったです！」と心配していたという声も。
(文:堀井 ユウ)
「このツーショ眼福すぎ」磯村さんは「長らくお待たせしました！ Netflix『SOUL MATE』 5月14日（木）世界独占配信です！！」と伝え、1枚の写真を投稿。Netflixドラマ『ソウルメイト』で主演を務める自身とテギョンさんのツーショットを載せています。日韓イケメンスターがベンチに腰掛ける貴重な1枚です。
1年以上の時を経て配信日が決定同作は2024年6月28日に情報を解禁。約1年7カ月の時を経て、ついに配信日が決定しました。磯村さんとテギョンさんがどのような物語を紡ぐのか、5月まで楽しみに待ちたいですね。
