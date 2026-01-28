俳優の磯村勇斗さんは1月27日、自身のInstagramを更新。2PMのオク・テギョンさんとのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：磯村勇斗さん公式Instagramより）

「このツーショ眼福すぎ」

磯村さんは「長らくお待たせしました！　Netflix『SOUL MATE』　5月14日（木）世界独占配信です！！」と伝え、1枚の写真を投稿。Netflixドラマ『ソウルメイト』で主演を務める自身とテギョンさんのツーショットを載せています。日韓イケメンスターがベンチに腰掛ける貴重な1枚です。

ファンからは「ずっと待ってたよ！」「ついに！ついに」や「磯様〜！」「このツーショ眼福すぎ」「ビジュブッ刺さり」と歓喜の声が寄せられました。中には「ほんと、待ちました。もう無くなってしまうのかとも思いましたよ　発表されて良かったです！」と心配していたという声も。

1年以上の時を経て配信日が決定

同作は2024年6月28日に情報を解禁。約1年7カ月の時を経て、ついに配信日が決定しました。磯村さんとテギョンさんがどのような物語を紡ぐのか、5月まで楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)