婚前妊娠するも、子どもの父とは法廷争いに…シンママ韓国美女インフルエンサーが育児中の一コマを共有

恋愛リアリティ『ハートシグナル3』出身のソ・ミンジェが、育児中の様子を共有し注目を集めている。

ソ・ミンジェは1月26日、自身のインスタグラムを更新。「こんなだった子が、こうなるなんて。寝たふりしても、私が分からないと思ってるの？」という文章とともに、短い動画2本を投稿した。

【写真】「飛び降りた」ソ・ミンジェ、麻薬の副作用

公開された動画には、息子がおしゃぶりをくわえたまま目を大きく開けて母親を見つめる姿が映っていた。続く動画では、眠っているかのように目を閉じる様子も収められており、はっきりした顔立ちと大きな目が印象的だ。

（画像＝ソ・ミンジェInstagram）

ソ・ミンジェは2025年12月5日、「はじめまして」という言葉とともに出産を公表し、世間を驚かせた。その後も「まだサルみたいでもあり、蒸しパンみたいでもあり…頑張ろう、私たち2人で」とつづるなど、子どもへの愛情をにじませてきた。

また、「この子がもう少し大きくなって言葉が分かるようになったら、送ってくれた温かい言葉を必ず伝える」とし、応援してくれた人々への感謝も表している。

一方で、私生活では法的なトラブルも抱えている。ソ・ミンジェは昨年5月、婚前妊娠の事実を明かした際、子どもの実父と連絡が取れなくなったと主張し、相手の身元を公開したことで法的な争いに発展した。

その後、実父側は「行方をくらませた事実はない」と反論し、ソ・ミンジェをストーキング処罰法違反、情報通信網法違反（名誉毀損）などの疑いで告訴したとされる。さらに監禁や暴行などの容疑にも言及し、現在も双方の法的攻防が続いている状況だ。

（画像＝ソ・ミンジェInstagram）

これを受けてソ・ミンジェは関連投稿を削除。11月には「実父の“失踪および遮断”状態は依然として変わらず、私はいかなる別の要求もせず、ただ意思疎通だけを切実に求めているにもかかわらず無視されている立場だ」と心境を記しつつ、「赤ん坊の実父として、人として果たすべきたった1つの行動や道理すら行わず、2つの命を苦しみに追い込む行為については、必ずすべて返ってくると信じている」と述べていた。