100台限定で発売！ 抽選申し込みは2026年春以降を予定

GRヤリス セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオンエディション（プロトタイプ）｜GR Sébastien Ogier 9x World Champion Edition prototype

「GRヤリス セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオンエディション」は、TGRワールドラリーチーム（TGR-WRT）に所属するセバスチャン・オジエ選手の、WRC 2025におけるドライバーズチャンピオン獲得を記念した特別仕様車。

2025年のドライバーズチャンピオン争いは最終戦のラリー・サウジアラビアまでもつれこむ接戦となった。計11戦に参戦したオジエ選手が、6勝を含む10回の表彰台フィニッシュを果たし、歴代最多タイ、通算9回目の世界王者となった。

オジエ選手がシーズンを通して示したのは、勝つために挑戦し続ける姿勢と、どんなコンディションでもあきらめない精神、そして限界を超えていく覚悟という、TGRが目指す姿そのもの。オジエ選手の勝利と、ラリー史に新たに刻まれた偉業を讃えるとともに、TGR-WRTを支え、応援するファンへの感謝の気持ちを込めて開発された。

日本向けには2026年春以降に、スマートフォン用アプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始し、100台限定で発売を予定。欧州の一部地域においても100台限定で発売される。

オジエ選手のこだわりや個性を取り込んだ専用装備を採用

この特別仕様車は、2025年に発売された「エアロパフォーマンスパッケージ」をベースに、オジエ選手のこだわりや個性を取り込んだ専用装備が採用されている。

四駆制御モードは、オジエ選手とともに専用モードを開発。ベース車の「TRACK」モードと置き換える形で「SEB.」モードを備えている。「SEB.」モードは、前輪の旋回性を確保しながら、後輪の駆動力による車両コントロールを可能にすることを狙い、前40:後60のトルク配分とした四駆制御モードとなる。ドライバーと車両との一体感を高め、高速域での車体コントロール性を向上させることで、競技シーンでのタイム短縮に寄与する。

また、ベース車の「GRAVEL」モードと置き換える形で「MORIZO」モードも備えている。トラクション性能と旋回性能を高い次元で両立させるため、加速時は前後輪の拘束力を最大（直結）とし、制動時は必要分だけ拘束を緩める四駆制御モードだ。モリゾウことトヨタの豊田章男会長がラリーで走り込んで導き出した駆動力配分をオジエ選手が気に入り、採用に至った。

内外装は、オジエ選手の求める上質で落ち着いた風合いと、ラリーシーンでの機能性を両立した造り込みが特徴となっている。

外板色は同特別仕様車専用となる「グラビティブラック」を新規開発。TGRの2025年のモータースポーツ活動を象徴する色だ。ホイールも同系色のマットブラックにペイントされる。

ブレーキキャリパーはオジエ選手のシグネチャーカラーであるブルーとし、ラジエーターグリルにはオジエ選手の出身国であるフランス国旗をモチーフにしたトリコロール加飾が採用された。

モータースポーツにおける操作性を追求して開発されたステアリングホイールは外形をひとまわり小径化し、ステアリングスイッチの形状を変更。ステアリングスイッチはラリーからの学びを得て、各種スイッチが独立した形状となっている。ステッチにはブルー、グレー、レッドの3色（トリコロール）が用いられている。

パーキングブレーキは縦引きを採用し、専用のグレーステッチ付き革巻グリップを新規開発。なお、インテリアにはドライバーズチャンピオン獲得を記念した専用シリアルナンバープレートが装着され、特別なモデルであることを主張する。

Sébastien Ogier 9x World Champion Edition専用シリアルナンバー入りプレート

「GRヤリス セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオンエディション」特別装備

【性能】

・4WDモードセレクト専用制御追加（SEB.モード／MORIZOモード）

【エクステリア】

・専用ボディカラー「グラビティブラック」

・専用ホイールカラー（マットブラック）

・専用カラードブレーキキャリパー（ブルー）

・トリコロール加飾ラジエーターグリル

・MORIZOサイン入りフロントウインドウ

・Sébastien Ogier 9x World Champion Edition専用エンブレム（バックドア）

・専用バイナル（ドア下部、リヤフェンダー）

【インテリア】

・グレーステッチ付き革巻き縦引きパーキングブレーキレバー＆カバー

・トリコロールステッチ（GR専用ステアリングホイール）

・Sébastien Ogier 9x World Champion Edition専用シリアルナンバー入りプレート

・専用GR Full TFTメーター表示（SEB.モード／MORIZOモード）

※開発中につき、これらの装備は予告なく変更される場合があります