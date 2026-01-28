ºäËÜ¾»¹Ô¡õ¾¾ºêÍ´²ð¤¬¡Ö¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡×¤ÇÉñÂæ½é¶¦±é¡¡¡Ö¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ºäËÜ¾»¹Ô¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡×¤¬3·î14Æü¤«¤éÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î»à¡×¤ä¡Ö¶¶¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·àºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢1692Ç¯¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥»¥¤¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ëâ½÷ºÛÈ½¤òÂêºà¤Ë¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ä¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¶ò¤«¤µ¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëºäËÜ¤È¡¢ºäËÜ¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»ÕÌò¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î¾¾ºêÍ´²ð¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜ¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎºîÉÊ¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«1²óÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é2²óÌÜ¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¿È¤ËÁö¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Î¢ÀÚ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ë¤Ä¤Ü¡×¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö´¶¾ð¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºê¡¡º£¡¢ÀèÇÚ¤¬¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤¼ËÍ¤Ê¤Î¤«¡£10Ç¯Á°¤ËÊÌ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÌò¤ò¹ÂÃ¼½ßÊ¿¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¾¾ºê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢²¿²ó¤â¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÃ¯¤¬ËÍ¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤È¤â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¤Ã¤È³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÅð¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊÅª¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤É¤¦ÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºäËÜ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¡¢¿®Ç°¡¢¼å¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸½Âå¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ã¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡£ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¿¿¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ»à¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤¦¤½¤ò¤Ä¤ÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤ÎÌä¤¤¤Ïº£¤âÀÎ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ºê¡¡Åö»þ¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤âSNS¤â¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Þ¤ÀÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î17À¤µª¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤°¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡£ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤Ï¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¿´¤Ï¿Í¤Ç¤·¤«Æ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤ªÆó¿Í¤ÏÉñÂæ½é¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ºäËÜ¡¡¥Þ¥Ä¡Ê¾¾ºê¡Ë¤¬½Ð¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¡Ø¤ë¤Ä¤Ü¡Ù¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾ºê¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºäËÜ¡¡¥Þ¥Ä¤¬³Ú¤·¤¤¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢²¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯¤ÎÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾ºê¡¡ËÍ¤Ï¡ÊºäËÜ¤¬¡ËÅì»³¡ÊµªÇ·¡Ë¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤µ¤ó¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÎ¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤È¤¤Î´é¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤ë¤Ä¤Ü¡×¤Î¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥Ë¥»¥ó¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤È¡¢É½¸½¼Ô¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ñ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤¦¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤Ï¡£
¾¾ºê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºäËÜ¡¡¤â¤¦1²ó¡¢³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¾¾ºê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â³§¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤À¤±¡Ö¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¡Á¡Á¡Á¥ë¡Á‼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î¾¾ºê¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤ÎÀ¼¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¾¾ºê¤¯¤ó¤À¤±°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾¾ºê¤¯¤ó¤À¤±¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Æ¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¡¢¥Þ¥¤¥®¥ã¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÀèÇÚ¡£
ºäËÜ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡£
¾¾ºê¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡¡¤³¤ì¤Ï¾Ð¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¡©
¾¾ºê¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£¡¢¤³¤³¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿¿·õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¾ºê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê·Î¸Å¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤º¤Ã¤È´î·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤¬¡¢º£²ó¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡¡ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Â¿Ê¬¡¢ËÜ¿Í¤âÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦É½¸½¼Ô¤¬¡£ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ý¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾ºê¡¡ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤Ï¡¢³Ø¶È¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³Ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÍò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤Ï³ØÎÏ¡¢ÃÎ¼±¤òÍ¥Àè¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËËâ½÷ºÛÈ½¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ºêÍ´²ð¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¡Á¡Á¡Á¥ë¡Á‼¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¾¾ºê¤¬¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ö¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¡Á¡Á¡Á¥ë¡Á‼¡×¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡¡¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼ÂÄ¾¤ÇÀµµÁ¤ò´Ó¤¯ÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À1¤Ä¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇº¤ß¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤âÊª»ö¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤·Ã¯¤«½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤«¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤ÈÇº¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æµö¤»¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡¡Ö¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡×¤Ï¡¢3·î14Æü¡Á29Æü¤ËÅÔÆâ¡¦Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Û¤«¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ë¶¶¤Ç¾å±é¡£