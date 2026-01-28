恥ずかしくて外に出られなかった…小学校から除籍された６ヶ月間にクルド人女児が失ったもの

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

念願の復学

しかし、教育委員会の謝罪会見からアリヤが復帰するにはさらに時間がかかった。やっと復学できたのは会見から1週間経過した1月30日だった。

その夕方、アリヤ一家の住むアパートを訪ねてみた。

ドアを開けると、アリヤが笑顔で迎えてくれた。

「友達が、『アリヤ帰ってきたんだね』って言って、喜んでくれたの」

初めて見るアリヤの笑顔だった。この日は国語に算数、家庭科、音楽の授業があった。家庭科は大好きな科目だった。「勉強も楽しかった」と言った。母親のエルダと兄のシルヴァンも「本当によかったね、アリヤ」と安心していた。

1ヵ月以上過ぎた3月6日に、またアリヤを訪ねた。

この日はオンラインでトルコ語を通訳してくれる人もいたので、除籍されていた期間についてのアリヤの詳しい様子を聞くことができた。学校に行けなかった6ヵ月についてアリヤは「ただただ悲しかった。それだけ」と言った。

母親のエルダは「この子は除籍になったのが恥ずかしくて、家から一歩も外に出られなくなっていました。家族にとっても、つらい時間でした」と語った。アリヤは、学校を除籍になったことを自分に何かの責任があるかのように思い、恥辱を感じていた。家から学校までとても近く、以前は日本人やクルドの子どもが家に遊びに来てくれた。しかし除籍後は「だれも遊びに来てくれなくなりました」（エルダ）。

唯一の救い

孤独にさいなまれた期間の中でもアリヤにとって唯一の救いがあった。

「○○先生が訪ねてきてくれた」。小学校の日本語の女性の教師だった。

小学校から除籍後は、一切連絡が来なかった。もうアリヤはその学校の児童ではなかったからである。しかし、その日本語の先生だけは、会いに来てくれ、そのたびに日本語学習のプリントを置いていってくれたのだ。一方的に除籍にされたアリヤに同情しての個人としての行動だった。復学のめどが立たない中でも、アリヤはこのプリントで、「日本語を勉強していた」のだ。

わたしが気になっていたのは、半年近い学習の遅れを取り戻せるかだった。教育委員会も何らかの補習を検討すると言っていた。復学後は日本語と苦手な算数について、1日に授業1コマ分だけ取り出して、一対一で教えてくれているという。ただ、それだけではとても遅れを取り戻すことはできないだろう。4月からは中学生に進学する。

アリヤは言った。

「ずっと学校に行けていなかったので授業についていけるか心配。でももっと勉強できるのは楽しみです」

文科省の調査によると、小・中学校に行っていない不就学の可能性のある外国人の子どもは2023年5月時点で、8601人いる。100人あたりの割合は約5.7人。だが、これは在留資格のある子どもに限っての調査だ。在留資格のない子どもについては調査しておらず、学校に行けていない子がどのぐらいいるかは不明だ。

アリヤの除籍事件を受け、日本弁護士連合会は2025年2月、文科省などに対し、同じような事案が他に存在していないか緊急点検し、子どもの権利条約や文科省通知等の趣旨を「教育現場に周知徹底する」ことを求める会長声明を出した。しかし、文科省は2025年5月現在で、「新たな対応をする予定はない」としている。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

