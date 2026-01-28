EXILE SHOKICHI監修！プロントで楽しむ特別な赤ワインとホットワインココア

寒さが深まる季節、心も体もほっと満たしてくれる一杯が恋しくなります。そんな冬のひとときに寄り添うのが、PRONTOから登場するEXILE SHOKICHI氏監修の特別なドリンク。ワインの奥深さとやさしい甘みを楽しめる2つのメニューは、大人の余裕を感じさせる味わいが魅力です。日常の延長にある、少し贅沢なサカバタイムを楽しんでみませんか♪

華やかさを楽しむ限定オーガニックワイン

タヴェルネッロオルガニコシラー(2杯分)

価格：1,078円

EXILE SHOKICHI氏が監修した「タヴェルネッロオルガニコシラー」は、有機ぶどうを100％使用した赤ワイン。凝縮感のある味わいとフレッシュさを併せ持ち、華やかな香りが口いっぱいに広がります。

肉料理と合わせることで旨味をより引き立て、食事の時間を豊かに演出。再生可能資源を中心としたテトラパック🄬を採用し、環境への配慮も感じられる一杯です。

※価格は税込表記（10％）です

数量限定で味わう井筒八ッ橋本舗の進化系スイーツ「むにゅっとしょこら」

冬に嬉しい、大人のホットワインココア

ホットワインココア

価格：660円

もう一つの注目は、「タヴェルネッロオルガニコシラー」を使用した「ホットワインココア」。アルコール度数は3％未満で、ココアのやさしい甘みのあとにワインの余韻が続くエレガントな味わいです。

ビターチョコを思わせる風味は、食後のデザート感覚にもぴったり。寒い夜に、じんわりと温まる時間を演出してくれます。

※価格は税込表記（10％）です

販売情報と楽しみ方

両商品は2026年2月10日(火)より、全国のPRONTO※一部店舗を除くで販売開始。サカバタイム限定で提供され、店舗ごとに時間帯が異なります。各店の営業時間は店舗情報ページをご確認ください。

※予告なく変更となる場合があります

大人のご褒美時間に選びたい一杯

EXILE SHOKICHI氏の感性が息づく今回の限定ドリンクは、ワイン好きはもちろん、普段あまり飲まない人にも寄り添うやさしさが魅力。

気軽に立ち寄れるプロントだからこそ、特別感のある味わいがより引き立ちます。

自分へのご褒美にも、仲間との語らいにもぴったりなこの冬限定の一杯で、心温まる時間を過ごしてみてください♡