女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第83話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第83話は、錦織友一（吉沢亮）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に松江中学校の校長に決意を告げる。野津サワ（円井わん）と庄田多吉（濱正悟）は日曜日も試験勉強。昼時となり、2人きりでお昼を食べに行くことになり…という展開。

錦織は小学校を視察。サワの授業を目にした後、激励した。

錦織は校長になっても「リテラリー・アシスタント（文学面の助手）」は続けることに。松野トキ（郄石あかり）は英語の練習の“成果”を披露した。

サワと庄田は花田旅館へ。蕎麦を食べながら、庄田は錦織との関係を語る。

庄田「だが、結局のところ（松江中学の英語教師への打診を）断ってしまった。わしが行くと、なんというか、錦織がやりにくいだろうと思ってね」

サワ「（気分が悪くなり）初めてなんです。こうやって、男の方と食事をするのが」

庄田「わしもこれが初めての、女性と2人きりの食事だ」「だから心臓が蕎麦と一緒に口から飛び出しそうで、それでただただしゃべって誤魔化そうと」「でも、なんかよかった、おサワさんも初めてで」

サワ「私もなんかよかったです。庄田さんも初めてで」

トキとヘブンは散歩。鈴虫やウマオイ、虫の声を聞く。サワと庄田に出くわした。

SNS上には「初々しいお二人」「おサワちゃん、蕎麦1本ずつw」「幸せになってくれ、この2人」「快盗ルパンブルー（濱が演じた特撮ヒーロー）、おサワさんのハートを盗むw」「お蕎麦1本ずつしか食べられないおサワちゃん、かわいかった」「どうか幸あれだよ。2人の描写の美しさよ」「ダブルデートフラグ！」などの声。第64話（昨年12月25日）、トキ＆松野銀二郎（寛一郎）、ヘブン＆イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）に続くダブルデートとなるか。