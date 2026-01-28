¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡Ä¥Í¥Ã¥È¡Ö¤â¤Ï¤ä¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡ÖÁá¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤±¡¼¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè83ÏÃ¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÀ®¸ù¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤â°Â¿´¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¶Ó¿¥¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²¡¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤Ï2¿Í¤Ç»î¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Ãë»þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¤È2¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ª¸ß¤¤°ÛÀ¤È2¿Í¤¤ê¤Î¿©»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¸À¤¦¡£
¥µ¥ï¤È¾±ÅÄ¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡©¡¡¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö³«ËëÂçÈ×ÀÐÍ§°ì¤µ¤ó¾®³Ø¹»»ë»¡¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤À¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤È¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥¿¡¼¥ó¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤Ï¤ä¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ä¤Ç¡×¡Ö¤´µ¡·ù¤¹¤®¤Æ¡¢È¿Æ°¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¡Ä¡×¡Ö¶Ó¿¥¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¢²Ä°¦¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¥Á¡¼¤ò¤¤¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¡©¡×¡Ö¾±ÅÄ¤È¤ª¥µ¥ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Î´é¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾±ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Û¥ó¥È¶µ¤¨¤ë¤Î¤â´ó¤êÅº¤¦¤Î¤â¾å¼ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤À¡ª½é¡©¡×¡Ö¤À¤é¤¯¤½¥Ø¥Ö¥ów¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤Ð¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½é¤á¤ÆÆ±»Î¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¾±ÅÄ¤µ¤ó½é¤á¤Æ¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤«¤è¤Ã¤Æ»×¤¦w¡×¡Ö¤ä¤À¤â¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤Æó¿Í¡¼¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿ÍËÜÅö¤Ë¤¨¤¨Ê·°Ïµ¤¤À¤è¡Á¡£Áá¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤±¡¼¡×¡Ö°ìÊý¤³¤Á¤é¤Ï¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ç¥ó¡×¡Ö´Å»À¤Ã¤Ú¤¨¤Ê¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¡ªÁá¤¯Â³¤¤ò¡ª¡×¡Ö¤ª¥È¥¾ì¤òÆÉ¤á¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£