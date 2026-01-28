＜在宅ワークは裏切り？！＞2人目出産し家計が不安！焦る私「家で仕事ができたら…」【第1話まんが】
私はツバキ。夫ダイスケとは、長女のシュリ（1歳）を妊娠したことがきっかけで結婚しました。そして出産後はあまり時間を空けずに再び妊娠して、次女のリセ（0歳）を出産しました。可愛い子どもたちと過ごす毎日はとても幸せです。しかし私は、最初の妊娠のときに体調不良などの事情が重なり会社を辞めました。予想外の授かり婚だったので、あまり貯金もありません。子どもを育てるにはどうしてもお金が必要だし、毎月ギリギリの家計に不安が募ります……。
シュリが生まれて、すぐにリセを妊娠して……。子どもを育てるにはお金がかかると聞いていたけれど、想像以上の出費でした。貯金なんて全然できないので焦ります。ただダイスケは「先のことなんて考えたくもない」といった雰囲気です。
何度か短時間の日払いの仕事をしましたが、そのうち私が家を空けることをダイスケが嫌がるようになりました。そんなとき私は、以前仕事で一緒だったサイトウさんのことを思い出しました。ダメ元で連絡してみることにします。
子どもたちには想像以上のお金がかかります。
けれどダイスケはお金の話をするといつも「なんとかなる」と、のらりくらり逃げるのです。
真剣に話をしようとすると不機嫌になるから、家計について相談することもできませんでした。
焦った私は元上司のサイトウさんに「在宅の仕事を探しています」というメッセージを送りました。
サイトウさんは私よりも早く退職したのですが、とても顔が広いし面倒見が良い人です。ひょっとしたら何かつてがあるかもしれないと思ったのです。
すると「一度会って話をしませんか」という返事が来ました。
ダイスケはきっといい顔をしないだろうけれど、これは少しでも収入を得るためのチャンス……ですよね？
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
