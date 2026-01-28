日本勢8人出場！ 今季米女子開幕戦の組み合わせ発表 畑岡奈紗、山下美夢有は日本時間深夜スタート
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇27日◇レイクノナG＆CC（米フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞いよいよ今週29日から、米女子ツアーの2026年シーズンが開幕する。その初戦は、過去2シーズンの優勝者のみに出場権が与えられる大会。27日には、初日の組み合わせが発表された。
【写真解説】山下美夢有のミート率の高さはどうやったら作れるのか？
今大会は芸能界、スポーツ界などの米各界のセレブも出場し、プロゴルファーとともにラウンドするのも特徴。開幕戦にふさわしい華やかな雰囲気に包まれる。日本勢は8人が出場。日本時間10時21分には1番から岩井千怜が、10番から笹生優花がスタートする。10番からはその後、同10時32分に岩井明愛、10時43分に古江彩佳がプレーを開始。11時16分には10番から竹田麗央が、11時38分には西郷真央が1番からコースに飛び出していく。同30日午前0時11分には、大会冠スポンサーのヒルトン・グランドバケーションズのブランドアンバサダーを務める畑岡奈紗が登場。メジャーリーグで殿堂入りしている名投手のジョン・スモルツと、現役メジャーリーガーのジェフ・マクニールとラウンドする。午前0時22分には、昨年メジャー制覇を果たし、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）にも輝いた山下美夢有が登場。米国の俳優らとともに今季がスタートする。
大会初日の組み合わせ＆スタート時間（プロのみ）
米女子ツアー2026年の日程
いよいよ今週開幕！ 過去最多15人が参戦、日本勢の出場資格おさらい【米女子ツアー基礎知識】
岩井明愛＆岩井千怜は米2年目のシーズンへ「まだまだスタートラインです」【2026年米女子開幕直前インタビュー・前編】
日本シード放棄、過酷な米下部挑戦… 原英莉花はいざ米1年目へ「そんなに重い決断でなかった」【2026年米女子開幕直前インタビュー・前編】
