TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤è¤ê¡¢Season1¡õ2¤Î²»³Ú¤òÌÖÍå¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¤¬2026Ç¯4·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯1·î24Æü¤è¤êÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤è¤ê¡¢Season1 & 2¤Î²»³Ú¤òÌÖÍå¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2026Ç¯4·î22Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¸¶ºî¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡¢¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¤¬ÉÁ¤¯ËÜ³Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÌ¡²è¡£¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿·æºî¤¬¡¢Âè1´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ØÆÍÆþ¡ª2027Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¤¤Î¤ê¤È»Ê¡¢Æó¿Í¤¬Ä©¤à²á¹ó¤Ê¥ê¥ó¥¯¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿ÍÀ¸¤Õ¤¿¤Ä¤Ö¤ó¡×¤Îµ°À×¤òÁ¯Îõ¤ËºÌ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ¤æ¤¦¤¤Ë¤è¤ë¡¢¾ðÇ®¤ÈÎÞ¤Î·àÃæ²»³Ú¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú3ËçÁÈ¡ª Á´¶Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¡¢·èÄêÈÇ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ª
¤Þ¤¿¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÆ±Æü¤ËSeason2¤Î³Ú¶Ê¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤âÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÅ¹ÊÞ¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×Season 1 & 2 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
2026Ç¯4·î22ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§ZMCZ-18951
²Á³Ê¡§¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Á´¶Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
CD 3ËçÁÈ
Ë¡¿ÍÊÌ ¸ÂÄêÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¿¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¬Å¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¢¨Á´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ
Ãí°Õ»ö¹à
ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅÏ¤·ÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙSeason2
ÊüÁ÷Ãæ
·à¾ìÈÇ¡§2027Ç¯¸ø³«·èÄê
2026Ç¯1·î24Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈNUMAnimation¡ÉÏÈ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
1·î24Æü¤è¤êËè½µÅÚÍËÆü¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Á
CS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡§1·î25Æü(Æü)¤è¤êËè½µÆüÍË Ìë9»þ00Ê¬¡Á
BSÄ«Æü¡§1·î25Æü(Æü)¤è¤êËè½µÆüÍË Ìë11»þ30Ê¬¡Á
ÇÛ¿®¾ðÊó
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¡§1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤êËè½µÅÚÍË ¿¼Ìë2»þ00Ê¬¡Á
YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®
YouTube¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤êËè½µÅÚÍË ¿¼Ìë2»þ00Ê¬¡Á
¤½¤ÎÂ¾¡¢¸ÄÊÌ²Ý¶â¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãINTRODUCTION¡ä
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤Ì´¤òÊú¤¡¢
¡ÖÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤ÈÌÀ±ºÏ©»Ê¡£
±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤¤Î¤ê¤Ï
Ì¾¹ÁÇÕ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¾®Ãæ³ØÀ¸Âç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢
¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×ÏµÖ¿¸÷¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡£
¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Î¤ê¤Ï¼«¤é¤¬°ìÈÖ¤Ëµ±¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¨¡¨¡¡ª
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤Ì´¤òÊú¤¡¢
¡ÖÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ½ä¤ê²ñ¤Ã¤¿·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤ÈÌÀ±ºÏ©»Ê¡£
±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤¤Î¤ê¤Ï
Ì¾¹ÁÇÕ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¾®Ãæ³ØÀ¸Âç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¸¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢
¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×ÏµÖ¿¸÷¤ÈÆ±¤¸¥é¥ó¥¯¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡£
¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Î¤ê¤Ï¼«¤é¤¬°ìÈÖ¤Ëµ±¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¨¡¨¡¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§»³ËÜÌ÷µ®
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µµ»³Àé²Æ
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿¶ÉÕ¡§ÎëÌÚÌÀ»Ò
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´ÆÆÄ¡¦3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¤³¤¦¤¸
3DCG¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸ÍÅÄµ®Ç·
3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ËÙÀµÂÀÏº
3DCG¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÈÓÅçÅ¯
¿§ºÌÀß·×¡§»³¾å°¦»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼ÍÕ·î
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÇðÌÚ·òÂÀÏº
ÊÔ½¸¡§Ä¹ºäÃÒ¼ù
²»³Ú¡§ÎÓ¤æ¤¦¤
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³·òÆó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°±º¹§½ã
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ENGI
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡§½ÕÀ¥¤Ê¤Ä¤ß
ÌÀ±ºÏ©»Ê¡§ÂçÄÍ¹ä±û
ÏµÖ¿¸÷¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
ÌëÂë½ã¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
鴗Ä»ÍýÑà¡§¾®»ÔâÃ¶×
鴗Ä»¿µ°ìÏº¡§ºäÂÙÅÍ
¤Û¤«
©¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://medalist-pr.com/