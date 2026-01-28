日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3411（-48.0 -1.39%）
ホンダ 1518（-18 -1.17%）
三菱ＵＦＪ 2763（-8.5 -0.31%）
みずほＦＧ 6606（+24 +0.36%）
三井住友ＦＧ 5416（-14 -0.26%）
東京海上 5597（-41 -0.73%）
ＮＴＴ 154（-1.2 -0.77%）
ＫＤＤＩ 2616（-2.5 -0.10%）
ソフトバンク 210（-1.5 -0.71%）
伊藤忠 1948（-25 -1.27%）
三菱商 3986（-22 -0.55%）
三井物 4981（-35 -0.70%）
武田 5148（+18 +0.35%）
第一三共 3021（-23 -0.76%）
信越化 5233（-243 -4.44%）
日立 5055（-39 -0.77%）
ソニーＧ 3440（-50 -1.43%）
三菱電 4848（-38 -0.78%）
ダイキン 18904（-116 -0.61%）
三菱重 4517（-33 -0.73%）
村田製 3202（-26 -0.81%）
東エレク 42167（+37 +0.09%）
ＨＯＹＡ 25023（-102 -0.41%）
ＪＴ 5546（-28 -0.50%）
セブン＆アイ 2161（-13 -0.60%）
ファストリ 58675（-495 -0.84%）
リクルート 8371（-139 -1.63%）
任天堂 10326（-49 -0.47%）
ソフトバンクＧ 3985（-66 -1.63%）
キーエンス（普通株） 59328（+438 +0.74%）
