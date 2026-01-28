日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3411（-48.0　-1.39%）
ホンダ　1518（-18　-1.17%）
三菱ＵＦＪ　2763（-8.5　-0.31%）
みずほＦＧ　6606（+24　+0.36%）
三井住友ＦＧ　5416（-14　-0.26%）
東京海上　5597（-41　-0.73%）
ＮＴＴ　154（-1.2　-0.77%）
ＫＤＤＩ　2616（-2.5　-0.10%）
ソフトバンク　210（-1.5　-0.71%）
伊藤忠　1948（-25　-1.27%）
三菱商　3986（-22　-0.55%）
三井物　4981（-35　-0.70%）
武田　5148（+18　+0.35%）
第一三共　3021（-23　-0.76%）
信越化　5233（-243　-4.44%）
日立　5055（-39　-0.77%）
ソニーＧ　3440（-50　-1.43%）
三菱電　4848（-38　-0.78%）
ダイキン　18904（-116　-0.61%）
三菱重　4517（-33　-0.73%）
村田製　3202（-26　-0.81%）
東エレク　42167（+37　+0.09%）
ＨＯＹＡ　25023（-102　-0.41%）
ＪＴ　5546（-28　-0.50%）
セブン＆アイ　2161（-13　-0.60%）
ファストリ　58675（-495　-0.84%）
リクルート　8371（-139　-1.63%）
任天堂　10326（-49　-0.47%）
ソフトバンクＧ　3985（-66　-1.63%）
キーエンス（普通株）　59328（+438　+0.74%）