【本日の見通し】ドル円は152円台前半へ、円高、ドル安両面からの動きだけに、まだ流れが続くか



昨日の市場でドル円は154円台後半から152円台前半までドル安円高となった。154円台後半で推移していたロンドン市場で、一気に円買いが入り153円台前半へ急落。いったんは154円台を回復する場面も見られたが、その後じりじりとドル安が進み、さらにNY市場夕方にトランプ大統領が記者から急速なドル安について質問され「（ドルの価値は）素晴らしい」とドル安を懸念していない姿勢を示したことで、ドル安が加速した。



先週金曜日の159円20銭台から1週間もたたずに約7円の下げとなっており、スピードを警戒する動きも見られる。しかし、先週末のNY連銀によるレートチェックの噂も含め、日米当局が共同でドル高円安阻止の姿勢を示していることで、市場の警戒感が強い。



この後も戻りでは売りが出る可能性が高い。この急落前まで投機筋による円売りポジションがそれなりに積み上がっていたことが、先週末に公表された米商品先物取引委員会（CFTC）の建玉報告などから分かっており、ポジション整理の動きも含めて上値が重くなりそうだ。



ドル円は151円台トライの流れが意識される。152円台後半が重くなる可能性がありそうだ。



ユーロ円は対ドルでのユーロ買いが支えとなり、安値から反発。ロンドン市場での急激な円高により183円台から182円10銭台まで急落したものの、NY市場でトランプ発言を受けてユーロドルが急騰したことで183円台を回復した。一時183円75銭まで上昇して昨日の高値を付けるなど、上下に激しい動きを見せた。ドル主導の展開となるのか、介入警戒で円買いが強まるのかが今後のポイントとなる。



ユーロドルは1.2080ドル台まで上昇。ユーロ高ドル安の流れから海外市場でじりじりと上昇し1.19台後半を付けた後、NY市場夕方のトランプ大統領発言を受けたドル安も相まって、心理的な節目でもある1.2000ドルを突破。ストップロス注文を巻き込んでユーロ高ドル安が一気に進んだ。この後は1.2000ドル台を中心に、堅調な動きが見込まれる。1.20台前半で買いがしっかり出てくるようだと、1.2100ドルトライとなる可能性がありそうだ。



ポンド円はロンドン市場での円高進行により211円台から210円02銭まで売りが出た後、すぐに210円台後半に戻し、その後はもみ合いとなった。一時211円台を回復する場面でも、すぐに210円台に押し戻されると、NY夕方にはドル円の下げも手伝って210円10銭台まで急落する場面もあった。その後再び210円台後半に戻すなど、上下に荒っぽい動きを見せつつも、210円台後半中心の推移となっている。方向性をしっかりと見極めたい。



ポンドドルはドル安を受けて1.36台からじりじりと1.37台後半に上昇した後、トランプ大統領発言を受けたドル安もあり1.3860ドル台まで急騰。その後は1.3850ドルを挟んでの推移となっている。この後も比較的しっかりした動きが見込まれ、ドル安の勢い次第では1.3900ドルトライの動きがありそうだ。



MINKABU PRESS 山岡

