東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.21 高値154.88 安値152.10
156.81 ハイブレイク
155.84 抵抗2
154.03 抵抗1
153.06 ピボット
151.25 支持1
150.28 支持2
148.47 ローブレイク
ユーロドル
終値1.2041 高値1.2081 安値1.1850
1.2362 ハイブレイク
1.2222 抵抗2
1.2131 抵抗1
1.1991 ピボット
1.1900 支持1
1.1760 支持2
1.1669 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3849 高値1.3868 安値1.3664
1.4127 ハイブレイク
1.3998 抵抗2
1.3923 抵抗1
1.3794 ピボット
1.3719 支持1
1.3590 支持2
1.3515 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7612 高値0.7784 安値0.7605
0.7908 ハイブレイク
0.7846 抵抗2
0.7729 抵抗1
0.7667 ピボット
0.7550 支持1
0.7488 支持2
0.7371 ローブレイク
