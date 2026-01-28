東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.21　高値154.88　安値152.10

156.81　ハイブレイク
155.84　抵抗2
154.03　抵抗1
153.06　ピボット
151.25　支持1
150.28　支持2
148.47　ローブレイク

ユーロドル
終値1.2041　高値1.2081　安値1.1850

1.2362　ハイブレイク
1.2222　抵抗2
1.2131　抵抗1
1.1991　ピボット
1.1900　支持1
1.1760　支持2
1.1669　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3849　高値1.3868　安値1.3664

1.4127　ハイブレイク
1.3998　抵抗2
1.3923　抵抗1
1.3794　ピボット
1.3719　支持1
1.3590　支持2
1.3515　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7612　高値0.7784　安値0.7605

0.7908　ハイブレイク
0.7846　抵抗2
0.7729　抵抗1
0.7667　ピボット
0.7550　支持1
0.7488　支持2
0.7371　ローブレイク