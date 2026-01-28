もう鍋も湯もいらない！ブロッコリーは「丸ごとレンチン」で調理できる

すぐに試したいブロッコリーの下ごしらえ法

ブロッコリーは茹でるか電子レンジでチンをしてから食べますが、その前には必ず小分けにカットするのが普通。しかし、今回ご紹介する方法は「丸ごとそのまま」レンジへ。大きな鍋を用意する必要もなく、硬くて切りにくいという問題もこれで解消します◎

ラップにくるんでレンチン

丸ごと茹でた状態に◎大きな鍋がなくても安心

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には「いい感じの固さにチンできました◎洗い物ないのが助かります〜」「レンチンしている間に他のことができていいですね」「とっても簡単きれいに丸ごとレンチンでき、もりもり食べましたよ〜！」など感激の声が寄せられていました。





鍋を見張っておくこともないので、レンジで加熱している間に別の調理ができるのがうれしいですよね。また、先にカットするとまな板の上にブロッコリーのつぼみがポロポロ落ちることが多いですが、レンチンした後にカットすると茎も柔らかくてカットしやすく、ポロポロ散らばるつぼみも少なくなるメリットも。これからは「丸ごとレンチン」でブロッコリーの下処理ストレスを解消していきましょう。

画像提供：Adobe Stock