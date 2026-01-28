¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡ÖMLB The Show 26¡×¤Î¥«¥Ð¡¼Áª¼ê¤ËÁª½Ð¡¡2ÅÙÌÜ¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¥Þ¥¦¥¢¡¼°ÊÍè2¿ÍÌÜ
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬Ìîµå¥²¡¼¥à¡ÖMLB¡¡The¡¡Show¡¡26¡×¤Î¥«¥Ð¡¼Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉFOX¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï22Ç¯¤Ë¥«¥Ð¡¼Áª¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMLB¡¡The¡¡Show¡×¤Ç2ÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¸µ¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÊá¼ê/°ìÎÝ¼ê¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥¦¥¢¡¼¡Ê10Ç¯¡¢11Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2¿ÍÌÜ¡£º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤È¡ÖTeam¡¡USA¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÎ¾Êý¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ5ÅÙ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð7ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£ºòµ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ53¡¢ÂÇÅÀ114¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î»Íµå124¡¢WAR9.7¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇÎ¨/½ÐÎÝÎ¨/Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î.331/.457/.688¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Ä¾¶á4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç3ÅÙMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖTeam¡¡USA¡×¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£