28日（水）は日本海側で雪が強まり、全国的に厳しい寒さになるでしょう。

【28日（水）の天気】

日本付近は冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んできています。日本海側では雪やふぶきとなり、夜にかけて降り方が強まる見込みです。北海道西岸に低気圧があるため、渡島半島や青森県に発達した雪雲がかかるおそれがあります。また、西日本の日本海側では日中は湿った雪になりますが、夜には積もるタイプの雪に変わるでしょう。一方、太平洋側は晴れるところが多いですが、午後は関東南部で雲が多くなりそうです。夜は箱根や御殿場あたりで雪が降るかもしれません。

【予想最高気温】（前日差）

前日より低いところが多く、平年の真冬を下回る寒さが戻るでしょう。

札幌 -2℃（-1）

仙台 4℃（-3）

新潟 4℃（-3）

東京 10℃（±0）

名古屋 9℃（＋1）

大阪 8℃（-3）

鳥取 6℃（＋1）

高知 13℃（-1）

福岡 9℃（±0）

【週間予報】

■大阪〜那覇

29日（木）〜30日（金）は発達した雪雲の帯（JPCZ）が山陰〜近畿北部にかかり、局地的な大雪になるおそれがあります。晴れる太平洋側も真冬の寒さが続きますが、来週はようやく寒さが和らぐ見込みです。沖縄では29日（木）と30日（金）は日差しがありますが、土日は雨が降るでしょう。

■札幌〜名古屋北日本や北陸では、31日（土）にかけて雪や風が強まるでしょう。特に29日（木）〜30日（金）は北陸で警報級の大雪になるおそれがあります。晴れる関東や東海もまだしばらく10℃以下の寒さが続きますが、来週は少しホッとできる気温になりそうです。