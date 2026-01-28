「スタイルアップする」って！【GU値下げ】40・50代のスタメン候補♡「キャロットパンツ」

大人コーデを上品に仕上げるなら、パンツはラフすぎたり着膨れして見えたりしないものを選びたいところ。その理想にマッチするパンツが、今【GU（ジーユー）】で値下げ中。腰まわりにゆとりを持たせつつ、裾に向かってすっきり細くなるラインで、自然とスタイルアップが叶いそうなキャロットパンツです。大人カジュアルのスタメンとして活躍してくれるかも。

はくだけで下半身をきれいに見せてくれそう

【GU】「チノキャロットパンツ」\1,490（税込・セール価格）

腰から太ももにかけてタックでゆとりを持たせ、裾に向かってすっきり見せるテーパードシルエットのパンツ。公式ECサイトで「360度どこからみてもきれい」と紹介されています。下半身の気になる部分をさりげなくカバーしつつ、ラフすぎないシルエットで品のよさをキープ。大人コーデに無理なくフィットしそうです。

大人カジュアルのおしゃれをパンツで底上げ

チノキャロットパンツのオリーブを着用した、大人のカジュアルコーデです。すっきりとした美シルエットで、ラフになりすぎないのが嬉しいポイント。スタッフのNatsukiさんは「股上が深めでベルトで締めてぐっとハイウエストで着用するととってもスタイルアップします」と着こなしのヒントを紹介。全体をすっきりまとめるなら、ショート丈アウターを合わせるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M