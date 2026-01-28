連載「Athlete Life in Japan」――第7回Bリーグ横浜BCゲイリー・クラーク【後編】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第7回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するゲイリー・クラーク。世界最高峰NBAで4季プレーした米国出身の31歳が、日本に居心地の良さを感じる理由を語った。（前後編の後編）（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

言葉が通じなくても、心は通じる。来日2年目のクラークが感じる日本の一番の魅力は安全さ、清潔さ、そして人々の親切さだ。

「多くの国では言葉が話せないと日常的に避けられたりすることがある。でも、ここでは話せなくてもいい経験ができるようにと、本当に手を貸してくれるんだ。相手の言っていることが分からなくても、理解しようと努力してくれる。そんな場所はそう多くない。ここの文化に受け入れられていると感じるんだ。それは住む場所や成長する場所、キャリアを考える上で最優先に重要なことだと思う」

シンシナティ大から2018年にドラフト外でロケッツに入団。マジック、ナゲッツ、76ers、ペリカンズを渡り歩き、NBAで計4季プレーした。2023-24シーズンはオーストラリアNBLのイラワラ・ホークスに移籍。2024-25シーズンから横浜BCに加入した。「オーストラリアもビーチがあって美しかったけど、日本での生活が大好きだよ。食べ物も……」。お気に入りはラーメンチェーン店の「一蘭」だ。

コート上ではBリーグのプレースタイルに合わせることに苦戦したものの、生活面では特に苦になることはないという。「うーん……難しいことはあまりないな。時差のせいで家族と離れていることくらいかな。電車が好きだから鉄道システムが難しいとも思わないし、食べ物は最高だし、言葉も重荷にはならない」。すっかり日本の住みやすさが気に入っているようだ。

一番恋しいのは2匹の愛犬

昨年8月に結婚。妻と2匹の愛犬はクラークの故郷であるノースカロライナ州に住んでいる。「大学以降、いろんな都市に住んだけど、ノースカロライナの緑に勝るものはないね。僕の出身地は田舎と言われるような場所で、緑がたくさんあって、牛がたくさんいて、ただただ自然なんだ」。毎年夏には帰省するが、一番恋しく思うのは5歳と4歳の愛犬だ。

「寿命はだいたい10年から12年ぐらいだろう。だから僕のキャリアでもしあと5年日本にいることになったら、彼らの人生の残りあと6か月ぐらいしか一緒にいられない。家に帰れるのは（オフシーズンの）2か月ぐらいしかないからね。だから帰った時は、できる限り彼らと一緒に過ごすようにしているよ」

2024年には地元で「ゲイリー・クラーク・ファウンデーション」という財団を立ち上げた。初年度に行ったのはカバンなどの学用品を子どもたちに提供するバック・トゥ・スクール（新学期支援）イベント。この背景には、自身の経験がある。

「自分が子どもの頃、新学期になっても母が学用品を買う余裕がないことが何度もあったんだ。新しいカバンとか、学校から言われた必要な学用品が揃わなかった。だから、自分が得られなかった良いスタートを子どもたちに与える機会だと思ったんだ。学用品がない時の気持ちはよく分かるから」

昨夏にはメンタルヘルス問題を啓発するための5キロマラソンイベントも開催した。アスリートも人間。華々しい世界の裏には、数えきれないほどの葛藤がある。そこに光を当てようという試みだ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）