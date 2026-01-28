猫がぐるぐる回っている機械を不思議そうに見つめていて…？まるで人間のような動きを見せてくれる猫の様子がかわいすぎると話題で、動画は1万1千再生を突破。「猫なのに猫背じゃないのね！私より姿勢いいかもw」「かわいい子ですね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：ネコがぐるぐると回る『餅つき機』を初めて見た結果…まさかの『シュールな光景』に爆笑】

これは何？

Instagramアカウント『11coco02sunny』に投稿されたのは、はじめて目にする機械を興味津々な様子で眺めている1匹の猫の姿です。動画に登場するのは、白い毛とサバ模様のコントラストが美しい元保護猫の「ココ」ちゃん。大きな丸い目がチャームポイントのかわいい男の子です。

ココちゃんがまだ生後4～5ヵ月だった頃のとある日、飼い主さんは、餅つき機で餅をついていたそうです。生まれてはじめて餅つきを目にしたココちゃんは、驚きと興味が入り混じった表情で機械に近づいてきたといいます。

夢中で見つめる

ココちゃんは前足を浮かせ後ろ足で立ち上がると、しっぽを地面にぺたんとつけてバランスを取りながら、大きな機械の中をのぞき込んでいたのだとか。

ぐるぐると高速回転している白くてまん丸い餅を不思議そうにじっと見つめるココちゃんの姿は、まるで「これは何だろう？」と考え込んでいるようにも見えたとのこと。二本足で立ったまま微動だにしないココちゃんと、ただ回り続ける餅というシュールな光景は、見ている私たちの笑いを誘います。

家族を笑顔に

餅つき機とココちゃんのことを隣でずっと見ておられた投稿者さんのお母様は、ついにこらえ切れずに大爆笑。お母様の笑い声に気づいたココちゃんは、ふと我に返ったようにお母様の方を振り向き、すとんとお座りをしたそう。

お茶目でかわいいココちゃんは、同居猫の「コウ」ちゃん（男の子）、「うり」ちゃん（男の子）、「福」ちゃん（女の子）たちと毎日楽しく暮らしています。猫たちのマイペースな日常の姿は、これからもたくさんの人々に元気と癒しを届けてくれるでしょう。

投稿には、「二足歩行できそうですねw」「ちょっと食べてみる？w」「こんなに長く立っていられるなんてすご～い！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『11coco02sunny』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「11coco02sunny」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。