寒がりな愛猫さんへ、パパさんが愛情たっぷりの手作りこたつハウスをプレゼントすると…？素晴らしい出来栄えと猫さんが見せた最高の反応が、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「幸せそうなネコ吉を観れて大満足！」「豪華なコタツハウス良かったね～」「人間用にも欲しい(笑)」といったコメントが寄せられました。

【動画：寒がりな愛猫のために『こたつハウス』をDIYした結果…「人間用にも欲しいｗ」見事な完成度と最高の反応】

寒がりな愛猫さんのためのDIY

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』に投稿されたのは、パパさんがあるものをDIYした時の様子。冬でもジャンパーを着て楽しむほど、散歩好きな三毛猫の「ネコ吉」ちゃんは近頃、散歩後に離れに滞在する日課ができたのだそう。

しかし、仕事などもありずっとは居られないパパさんは、今回お得意のDIYであったかハウスを作ってあげることに。大きめの段ボール箱に補強やカットを施し、内側の全面に断熱材を…と、手際良く進めていきます。

愛が詰まったこたつハウス

パパさん曰く工作レベルの簡単作業とのことですが、熱を逃さない暖簾風の入り口や100均のフォトフレームを使った覗き窓など、驚きの工夫がいっぱい。そして、床に断熱材を敷き、マットと昔愛用していた程良い暖かさで安全性もばっちりだという一人用こたつをセット、最後に換気穴を開けた段ボールを被せて完成です！

早速お披露目すると、ネコ吉ちゃんは段ボール好きなこともあって興味津々な様子。入り口を教えてあげるとすぐに入り、覗き窓からは期待通り寛ぐ姿が見られたといいます。

気に入りすぎて…？

それから15分経っても出てこないネコ吉ちゃんに喜びつつも、安心して離れられるようにしっかりと出入りを覚えてもらいたいパパさんはおやつで誘導。すると、入り口から出てきたのは…、なんと舌だけ！

居心地良くて出たくないけどおやつはほしい…とばかりに、つい笑ってしまうほどの横着ぶりを見せたネコ吉ちゃん。やっと出てくれた後も何度も入っていたそうで、すっかりハウスがお気に入りな可愛いネコ吉ちゃんなのでした。

投稿には「早速作ったものを堪能してくれるねこ吉いい子だねー、作りがいがあるってもんだね」「ネコ吉ちゃん、愛されてる♡」「ほんとに舌しか出てなくて笑いました」「ある物で手際よくここまでの完成度に見入りました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、パパさんの様々なDIYや、ネコ吉ちゃんと同居猫さんたちの日常の様子が投稿されています。ネコ吉ちゃんがお散歩を楽しむ姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。