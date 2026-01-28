連載「Athlete Life in Japan」――第7回Bリーグ横浜BCゲイリー・クラーク【前編】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第7回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するゲイリー・クラーク。世界最高峰NBAで4季プレーした米国出身の31歳が、Bリーグに感じるポテンシャルと課題を語った。（前後編の前編）（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

※取材は昨年11月に実施

2024年夏。代理人から横浜BCのオファーを聞いたクラークは思わず「イエス！」と心の中で叫んだ。「日本は『死ぬまでに行きたい場所リスト』に入っていた。夢の場所の一つだったんだ」。きっかけは2019年のNBAジャパンゲームズ。ロケッツの一員として、さいたまスーパーアリーナで行われたラプターズ戦のために来日した。観光の時間はあまりなかったが、日本に興味を持つには十分だった。

「Bリーグのことはあまりよく知らなかった。かつてここでプレーしたことがある友人に聞いて、スタイルやスピード、ペース、そしてフィジカルの強さについて教えてもらったんだ。詳しくは知らなかったけど、いいリーグだということは分かっていた」

米ノースカロライナ州出身の31歳。2018年、シンシナティ大からドラフト外でロケッツに入団し、マジック、ナゲッツ、76ers、ペリカンズを渡り歩き、NBAで計4季プレーした。2023-24シーズンはオーストラリアNBLのイラワラ・ホークスに移籍。世界最高峰の舞台を経験してきたクラークの目に、Bリーグはどう映っているのか。

「第一印象は『成長中のリーグ』だというもの。歴史を見たり聞いたりしているけど、僕がここに来てからの短い間でも成長を見て取れるよ。NBAの選手たちもますます来るようになっているしね。若い日本人選手も出てきて、すぐにチャンスを掴んでいる。広島のリョウセイ（佐藤涼成）とかね。これから5年間のBリーグは、誰も見たことがないようなものになると思うよ」

NBAに次ぐ世界2位のリーグを目指すBリーグ。「ポテンシャルは凄くあると思う」とクラークは頷く。要因の1つは、世界中から選手が集まりやすい環境にあるという。「多くのアメリカ人、外国人は日本が大好き。安全で、綺麗で、人々も優しい。単純に住みやすい場所なんだ」。バスケのレベルに関しても高い可能性を感じているが、一方で課題も目につく。

Bリーグがより魅力的になるために…「一番ダンクのない試合をしている」

「これまでのキャリアの中で一番ダンクのない試合をしている気がする」

他の外国籍選手もBリーグの特徴としてよく口にする「フィジカルの強さ」。クラークはそれをより具体的に「リム周り（ゴール下）での接触をかなり許容していると思う」と説明する。NBAや欧州リーグと比べてハンドチェックなどがファウルになりにくく、ボールを持った選手が頭を下げて力づくで押し込む傾向になりがちだと指摘。結果的に持っているスキルを発揮しにくいと感じている。

「フィジカルさが本当のエンターテイメントを妨げているとも言える。NBAではファンはダンクを見に来るからね。ここでもゴールに向かう選手に対してしっかり笛が鳴るようになれば、選手はもっとダンクに行こうとするかもしれない。そういった些細なことが変化を生むと思う」

リーグごとに特色があることに理解を示しつつ、判定基準が変わればより魅力的なリーグになるというのがクラークの持論だ。「それ以外の環境は素晴らしい。みんな家族思いで礼儀正しく、対戦相手であっても悪いエネルギーや態度を持っている人がいないからね」。日本の住みやすさも含め、課題が解決されれば多くの優れた選手が「是非行きたい」と垂涎する地になりうると見ている。

客席を埋めるファンの存在も大きい。「情熱的で、一貫しているんだ。たとえ負け続きの時でも、彼らは応援に来てくれる」。どんな時でも支えてくれるファンに感謝しつつ、独特な応援文化にも魅了されている。

「大好きなのが、観客が自分の一眼レフを持ってきていること。それがまた、なかなか良いカメラなんだよね。インスタグラムを開いたら、ファンが撮った写真がたくさん上がっていて……それがまるでクラブのメディアチームが撮ったような質の写真なんだよ」

Bリーグに来て2季目。“夢の場所”だった日本での生活は順調のよう。その背景には、言葉は通じなくても「受け入れられている」と感じる経験があった。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）