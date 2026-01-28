ミュージシャンのデイヴ・グロールの娘ヴァイオレット（19）が、レコード会社と契約を交わした。フー・ファイターズのフロントマン、デイヴを父に持つヴァイオレットが、自身のレーベル、Auroura Recordsを通じてユニバーサル・ミュージック・グループのリパブリック・レコードと契約したという。



【写真】遺伝子すげぇ～ 2023年のグラミー賞表彰式 家族そろって参加

ヴァイオレットは2018年にフー・ファイターズのツアーでバックボーカルを担当。2023年のシングル「Show Me How」にも参加した。



2024年にはデビューアルバムを制作中であると報じられていたヴァイオレットは先日、今は亡きデヴィッド・リンチ監督に捧げたサードシングル「What's Heaven Without You」をリリースしていた。ジャスティン・ライゼンとゲイリー・ニューマンの娘パージャ・ニューマンと共同執筆したその曲について、ヴァイオレットは「ロサンゼルス山火事による混乱と惨状のわずか数日後に、悲しみの中で集まり、その思いをこの曲に込めた」と説明している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）