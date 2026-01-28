ＴＢＳ系ニュース番組「Ｎスタ」日曜日版（午後５時半）の「Ｓｕｎトピ」気象キャスターが、第２子妊娠と番組卒業を報告した。

２８日までにインスタグラムで「番組内でご報告させていただいたのですが、第二子出産のため昨日をもって日曜ＮスタのＳｕｎトピを卒業しました」と伝えたのは、「ウェザーマップ」所属の気象予報士・高安奈緒子（３２）。

「３年と少し、取材で色々な所に行き沢山の経験をさせていただきました。取材やリポートのお仕事は初挑戦で中々難しかったですが私の人生にとって本当に貴重でよき経験となりました！スタジオでは赤荻さん、出水さん、上村さん、皆川さんなど名だたるアナウンサーの皆さまと掛け合いをさせていただきいつもベテランの皆さまに助けていただいていました」と感謝。「お世話になった皆さま そしていつもテレビでいただいていた皆さま本当にありがとうございました！！！！！他のお仕事のことなど今後についてはＳＮＳなどで随時おしらせさせていただく予定です」とつづった。

フォロワーからは「卒業、お疲れ様でした」「体調に気を付けて、元気なお子さんが産まれる事を祈っています！！」などの声が寄せられている。

高安は大阪教育大学の教員養成課程で国語教育専攻を卒業。ＴＯＫＹＯ ＭＸ「堀潤 Ｌｉｖｅ Ｊｕｎｃｔｉｏｎ」などを担当。私生活では２０年に結婚し、２３年に第１子を出産した。