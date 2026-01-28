世界中で愛されるキャラクター「モンチッチ」を使用した、福島限定の新商品が登場します。

観光物産土産卸を行う明星企画から「モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉」と「モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉」が、2026年2月上旬より順次販売されます。

大ヒット商品となっている「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」に続く、福島限定ご当地シリーズ第3弾です。

福島限定！明星企画「モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉／〈大内宿〉」

価格：各1,200円(税別)

発売日：2026年2月上旬より順次販売

商品名：

モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉(福島限定)モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉(福島限定)

販売先：福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・売店・宿泊施設 等

著作元：株式会社セキグチ

製造元：ssakai合同会社

発売元：有限会社明星企画

ライセンス表記：(C)SEKIGUCHI

福島限定として発売された「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」は発売直後から品薄が続くヒット商品となりました。

続く第2弾「〈桃〉」も観光客・地元の方々の双方から高い評価を受け、福島土産の定番アイテムとして定着しています。

今回の第3弾では、会津を代表する歴史・文化・景観をテーマに、〈白虎隊〉〈大内宿〉の2種類を同時展開。

〈白虎隊〉は会津の誇る歴史的存在を、〈大内宿〉は茅葺き屋根の町並みで知られる福島屈指の観光名所をモチーフに、モンチッチの可愛らしい世界観で表現した“福島ならでは”の限定アイテムとして企画されました。

本商品は、手触りの良いぬいぐるみ素材を使用しており、バッグやリュックに付けられるストラップ仕様です。〈赤べこ〉〈桃〉と並べて楽しめるシリーズ展開で、観光土産としてもコレクションとしても楽しめる商品です。

商品の特徴

会津の歴史と景観を象徴する「白虎隊」「大内宿」をモチーフにした福島限定デザイン手触りの良いぬいぐるみ素材を使用バッグやリュックに付けられるストラップ仕様〈赤べこ〉〈桃〉と並べて楽しめるシリーズ展開観光土産としてもコレクションとしても楽しめる商品

モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉

会津の誇る歴史的存在「白虎隊」をモチーフにしたデザイン。

キリっとした表情のモンチッチがポイントです。

モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉

茅葺き屋根の町並みで知られる福島屈指の観光名所「大内宿」をモチーフにしたデザイン。

茅葺き屋根をかぶったモンチッチが愛らしいマスコットです。

日本発！世界で愛されるキャラクター「モンチッチ」

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

発売当初から爆発的ブームを巻き起こし、その可愛らしい姿は世界中で愛され続けています。

1985年に一時販売を休止したものの、多くのファンの声に応える形で1996年に再販を開始。

現在までに世界30か国以上＆約7,000万体を販売する人気キャラクターとなりました。

時代とともに新たなデザインやコラボレーションを展開しながら、2024年には誕生50周年を迎え、さらに注目が高まっています。

会津の歴史や文化、景観をモンチッチのかわいらしい世界観で表現した、福島ならではの限定アイテムです。

明星企画から発売される「モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉」「モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉」の紹介でした。

明星企画「モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉／〈大内宿〉」のよくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. 福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、売店、宿泊施設などで販売されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 「モンチッチ フェイスマスコット〈白虎隊〉」「モンチッチ フェイスマスコット〈大内宿〉」ともに、各1,200円(税別)です。

Q. いつから発売されますか？

A. 2026年2月上旬より順次販売開始予定です。

